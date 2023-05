Bobo Vieri sbotta: “Vergognatevi” | Insulti pesantissimi

Bobo Vieri ha ricevuto insulti pesantissimi dai tifosi sul suo profilo Instagram per via della sua esultanza ai gol dell’Inter.

Bobo Vieri ha ricevuto insulti pesantissimi e offese vergognose sul suo profilo Instagram al termine dell’ultima sfida di Campionato tra le sue due ex squadre Inter–Lazio di domenica scorsa. Il club nerazzurro ha avuto la meglio nei confronti dei biancocelesti per 3-1.

L’ex centravanti della Nazionale italiana di calcio Christian Vieri (età 39 anni) ha esultato, con la figlia Isabel in braccio, in occasione dei gol dei giocatori interisti, mandando su tutte le furie i tifosi laziali che gli hanno riservato critiche e attacchi social.

Lui è rimasto sconcertato, deluso e amareggiato da questi insulti gratuiti e volgari da parte di alcuni tifosi biancocelesti e ha reagito pubblicamente. L’ex fuoriclasse di Inter, Milan, Juventus e Lazio non le manda di certo a dire ed è sbottato in occasione di una recente puntata del suo programma su Twitcht.tv: “Vergognatevi”.

Considerato uno dei più forti attaccanti della storia del calcio italiano e uno dei più forti della sua generazione, Vieri era allo stadio San Siro insieme alla moglie Costanza Caracciolo e alle due figlie Isabel e Stella. Le telecamere l’avevano immortalato mentre esultava in particolar modo al gol di Gosens.

Bobo Vieri sbotta su Twitcht

Il marito dell’ex velina di Striscia la notizia ha replicato agli attacchi e insulti social ricevuti durante una recente puntata della Bobo Tv su Twitcht, che lo vede protagonista insieme ad altri tre ex calciatori e commentatori sportivi: Nicola Ventola, Antonio Cassano e Lele Adani.

L’ex bomber interista Bobo Vieri ha raccontato ciò che è successo domenica scorsa dopo la partita di Serie A: “Lo dico, perché è roba da vergognarsi. Io sono libero e non ho contratti con nessuna squadra. La sera su Instagram mi sono arrivati messaggi di tifosi della Lazio dicendomi che non l’ho rispettata, perché ho esultato. Io li offendo tutti, non mi interessa niente. Ho portato le mie figlie a una partita di calcio, perché me lo chiedevano da mesi e scherzavamo a ogni gol. Giornata stupenda. Degli imbecilli della Lazio mi hanno detto che non ho rispetto”.

Bobo Vieri replica agli attacchi social

Bobo ha spiegato, visibilmente risentito per le critiche ricevute, che lui ha un affetto enorme per tutte le squadre dove ha giocato: “A me non dovete dire niente, dovete stare zitti con me, perché io dove sono andato nella mia carriera ho sempre dato tutto me stesso in qualsiasi squadra del mondo in cui sono stato”.

Per poi concludere il suo sfogo con queste parole: “Se io vado allo stadio con la mia famiglia per tifare una squadra, vado a tifare una squadra, punto. Io ho un affetto per tutte le squadre dove ho giocato e mi sono anche tatuato un’aquila in virtù dell’anno bellissimo che ho vissuto con la Lazio (dove ha giocato nella stagione 1998-1999, n.d.r.), ma non vado in giro a farmi vedere o giustificarmi. Io sono tifoso della Lazio, come dell’Inter e delle altre squadre in cui ho giocato. Purtroppo la gente ha perso la testa e il cervello”. Il suo durissimo sfogo è stato ampiamente condiviso dagli altri ex calciatori e il video è diventato virale.