“Ha perso le staffe”: Samantha de Grenet insultata pesantemente | Lei reagisce così

Samantha de Grenet ha risposto agli insulti pesanti: ecco come ha reagito la show girl!

Ex modella, attrice, showgirl e conduttrice televisiva: Samantha de Grenet ha dimostrato di essere un talento poliedrico capace di spaziare con disinvoltura in diversi ambiti dell’intrattenimento.

Samantha de Grenet è stata scoperta dal proprietario di un’agenzia di modelle quando aveva soltanto 14 anni e da quel momento ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della moda, salvo poi approdare in televisione con Modapolis.

È stata protagonista di numerosi programmi di successo, guadagnandosi rapidamente la stima e l’affetto del pubblico. Ha partecipato tra i tanti a Bazar, L’Isola dei Famosi, La Talpa e Grande Fratello Vip.

Oltre alla sua carriera nello spettacolo, la showgirl romana è anche una madre amorevole e impegnata. Ha avuto un figlio, Brando, da Luca Barbato con il quale si è sposata nel 2005. I due si sono separati l’anno successivo, salvo poi tornare insieme nel 2014 e sposarsi nuovamente nel 2015.

Samantha de Grenet ha perso le staffe: cosa ha fatto?

Samantha de Grenet ed Elenoire Casalegno sono amiche da oltre trent’anni e non perdono occasione per trascorrere dei momenti insieme, condividendo foto e scenette divertenti con i follower.

Tuttavia qualcuno non ha gradito la loro gag in cui si vede Samantha dire di non ricordare dove aver parcheggiato e dove aver lasciato le chiavi. Così la showgirl “ha perso le staffe” rispondendo ai commenti dei follower che nessuno li obbliga a guardare i loro profili.

Il rapporto tra Samantha de Grenet ed Elenoire Casalegno

Alcune amicizie nate all’interno del patinato mondo dello spettacolo si dimostrano vere e durature: quella tra Samantha de Grenet ed Elenoire Casalegno ne è un esempio. Le due sono amiche da trent’anni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elenoire Casalegno (@elenoirec)

Le due amiche, durante un’intervista a due nel salotto di Verissimo, hanno spiegato di vedere l’amicizia come un’altra espressione dell’amore. Il segreto è quindi il tempo perché “c’è bisogno di camminare e di crescere insieme”.