L’ultima auto acquistata da Cristiano Ronaldo? Una follia: una smart con un optional unico al mondo – FOTO

Hai visto l’ultima auto nel garage di Cristiano Ronaldo? Scopriamola subito.

Cristiano Ronaldo è un nome che risuona nel mondo del calcio come uno dei più grandi talenti di tutti i tempi. Conquistando i cuori dei tifosi di tutto il mondo, il calciatore ha raggiunto livelli di successo straordinari grazie alla sua dedizione, al talento innato e alla costante ricerca di perfezione.

Nato nel 1985, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro ha dimostrato un talento eccezionale per il calcio, attirando l’attenzione dei talent scout. A soli 12 anni, si è trasferito al centro di formazione dello Sporting Lisbona, dove ha affinato le sue abilità e si è messo in mostra come un calciatore straordinario. Dopo un’eccezionale stagione con lo Sporting Lisbona, ha attirato l’interesse dei club di tutto il mondo, come il Manchester Utd, il Real Madrid e la Juventus.

Oltre al suo impatto nel calcio, Cristiano Ronaldo è diventato un’icona globale. La sua immagine è associata a valori come impegno, dedizione, successo e altruismo. Con milioni di follower sui social media, è uno degli atleti più seguiti al mondo, influenzando milioni di persone in tutto il globo.

Tuttavia Cristiano Ronaldo è noto anche per il suo amore sfrenato per il lusso. Il calciatore portoghese non si fa mancare nulla quando si tratta di circondarsi di oggetti esclusivi, abbigliamento di alta moda, dimore da sogno e vacanze di lusso.

L’ultima auto acquistata da Cristiano Ronaldo? Una follia!

L’ultimo gioiello che ha trovato la sua dimora nel garage di Cristiano Ronaldo è il Suv Smart #1, un’auto elettrica dal design impeccabile e dotata di ogni comfort possibile che ha conquistato Georgina Rodriguez.

Cosa rende il nuovissimo Suv Smart #1 un gioiello su quattro ruote? Funzionamento elettrico, accessori tecnologici, interni dallo stile raffinato e dettagli unici, come il tettuccio in vernice Platinum Gold. Insomma un’auto che non passa certo inosservata. Il costo di base sfiora i 50 mila euro e varia in base alle edizioni della vettura.

Il parco auto delle auto di lusso di Cristiano Ronaldo

Georgina Rodriguez ha mostrato al mondo il suo Suv Smart #1 nella serie chiamata I am Georgina e targata Netflix, ma il gioiellino è soltanto l’ultimo arrivato nel garage delle auto di lusso di CR7.

Nel garage di Cristiano Ronaldo, dove le auto di lusso sono all’ordine del giorno, c’è sempre posto per il “piccolo” gioiello di Georgina. Affiancato alle supercar più prestigiose del calciatore portoghese, come la Cadillac Escalade, l’Aston Martin DBS, la Bentley Flying Spur, la Ferrari F12 TDF, la Ferrari Monza SP2 e la McLaren Senna.