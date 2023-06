“Si vede che hai cominciato la dieta”: Guendalina Tavassi prende in giro il fidanzato | Ecco come lo chiama

Guendalina Tavassi prende in giro il fidanzato chiamandolo in un modo curioso: ecco come!

Guendalina Tavassi è una showgirl e influencer con una schiettezza, un carattere e una simpatia travolgente che è riuscita a guadagnarsi un posto nel cuore degli spettatori, sin da quando ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo.

La vita di Guendalina Tavassi non è stata affatto semplice, visto che i genitori si sono separati quando lei ed Edoardo erano piccoli (e loro due sono stati separati) e ha avuto la sua prima figlia a 17 anni. Tuttavia non ha mai perso la speranza di avere un riscatto.

Le cose sono cambiate quando è stata scelta per partecipare al Grande Fratello e riesce a distinguersi per personalità spumeggiante e naturalezza davanti alle telecamere. Da allora, la sua carriera è decollata. Guendalina ha partecipato a diversi programmi televisivi, tra cui Domenica Live, Pomeriggio Cinque, Mattino Cinque e Me lo dicono tutti.

Nel 2012 è entrata a far parte del cast de L’Isola dei Famosi, dimostrando di avere una grande voglia di mettersi in gioco e possedere uno spirito d’avventura. Ha continuato a riscuotere consensi con la sitcom S.P.A., il film Una notte da paura, il programma Tale e quale show e L’isola dei Famosi.

Guendalina Tavassi prende in giro il fidanzato

Guendalina Tavassi ha trovato la serenità al fianco di Federico Perna, uno dei manager della ristorazione romana più conosciuti nell’ambito. I due sembrano inseparabili e non si fanno problemi a condividere i loro momenti di coppia sui social.

“Si vede che hai cominciato la dieta”, scherza Guendalina tramite una storia su Instagram, aggiungendo le “sfere del Drago” e la didascalia “Goku è di nuovo in forma”. L’espressione di Federico è impagabile.

Il capitolo revenge porn

Prima di Federico Perna, Guendalina Tavassi è stata sposata con Umberto D’Aponte dal 2013 al 2021 ma, prima della separazione, i due sono stati vittima di revenge porn. Lo smartphone della showgirl è stato hackerato e i contenuti privati sono stati diffusi online.

Guendalina ha provato a lasciarli alle spalle il caso di revenge porn di cui è stata vittima, ma ha dovuto riaprire quel capitolo doloroso confessando di aver subito alcuni abusi da parte dell’ex marito, da lei testimoniati da alcuni scatti in cui il suo volto appare gonfio e pieno di lividi ed ecchimosi.