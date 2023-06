Antonella Fiordelisi nel ‘fango’, pioggia di veleno contro di lei: “Poveraccia”

Antonella Fiordelisi è stata inondata da una pioggia di veleno: sono tutti contro di lei. Cosa sta succedendo?

Antonella Fiordelisi si è fatta conoscere come una ragazza determinata e sincera durante la sua partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello Vip, conquistando un grande seguito e gli appassionati del reality.

Tuttavia, non si può piacere a tutti e la schermitrice l’ha imparato sulla propria pelle, entrando in contrasto diverse volte con gli altri vipponi dell’ultima edizione del GF VIP. Alcuni l’hanno accusata di cercare costantemente l’attenzione mentre altri l’hanno elogiata per la sua sincerità.

Il legame fatto di alti e bassi con Edoardo Donnamaria, sebbene abbia fatto sognare il pubblico a tal punto da coniare il nome Donnalisi per la coppia, ha destabilizzato gli equilibri all’interno della Casa di Cinecittà.

L’influencer è stata molto criticata per i suoi comportamenti anche da alcuni compagni di viaggio, tra quali ricordiamo Giaele De Donà, Micol Incorvaglia e Oriana Marzoli. È per questo che la salernitana ha continuato a provocare e a cercare lo scontro anche durante i suoi ultimi momenti nel reality.

Antonella Fiordelisi e le accuse velenose

Un albergatore di Roma ha denunciato a Il Messaggero una proposta che gli è arrivata da parte di una nota influencer (mai nominata) fresca di reality e con un seguito da un milione di followers: pernottamento gratis per lei, due amici e il cane e un pagamento di 600 euro in cambio di tag e storie Instagram. L’albergatore ha declinato l’offerta, ma la caccia all’influencer misteriosa si è aperta tutta.

Qualcuno si è limitato a tacciare la protagonista come una “poveraccia” mentre in molti si sono lanciati nella risoluzione dell’enigma, associando il tutto ad Antonella Fiordelisi, un po’ perché nel post di Deianira Marzano si vedeva la “A” del nome e un “isi” nel finale del cognome e un po’ perché ha un cane ed è appena uscita dal GF VIP.

Le ipotesi per risolvere il mistero

Gli indizi portano verso Antonella Fiordelisi, ma molti followers hanno fatto notare che l’ex gieffina non avrebbe bisogno di un hotel a Roma in quanto ci sarebbe casa del suo fidanzato e dei suoceri. I sospetti sono andati verso Nikita Pelizon e Oriana Marzoli, mala prima ha poco più di 300 mila follower e non ha il cane mentre la seconda ha oltre 2 milioni di follower.

Tuttavia, l’albergatore ha fatto riferimento a una influencer fresca di reality, ma senza specificare se si tratta del Grande Fratelo Vip o un altro reality. Le ipotesi stanno diventando tantissime e sempre più fantasiose. Chi sarà l’influencer in questione?