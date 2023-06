“Che importa quando ci si ama”: Barbara d’Urso fa irruzione sui social | Le sue parole fortissime

Barbara d’Urso fa irruzione sui social e usa parole fortissime: cosa avrà detto la Regina di Canale 5?

Barbara d’Urso è un’irrefrenabile forza nella scena dell’intrattenimento italiano. Attrice, conduttrice televisiva e produttrice di successo, ha conquistato il pubblico con la sua energia travolgente, il suo carisma unico e la sua determinazione implacabile.

Nata come Maria Carmela D’Urso, si è fatta strada come showgirl per varie trasmissioni, come Goal, Che combinazione e Domenica In. Ha debuttato come attrice, dimostrando una versatilità interpretativa (Erba selvatica, Blues metropolitano, Vogliamoci troppo bene e La dottoressa Giò).

La sua presenza magnetica e la sua capacità di trasmettere emozioni sincere hanno avvicinato Barbara d’Urso al grande pubblico, facendola promuovere a conduttrice: Grande Fratello, Lo Show dei record, La Fattoria, Pomeriggio Cinque, Domenica Live, Live – non è la d’Urso e La Pupa e il Secchione Show.

Barbara d’Urso si è guadagnata il rispetto del pubblico grazie alla sua abilità di dare voce a temi importanti e sensibili. Attraverso i suoi programmi, ha affrontato argomenti complessi, aprendo il dialogo su questioni che spesso vengono trascurate in televisione.

Barbara d’Urso fa irruzione sui social: ecco le sue parole fortissime!

Barbara d’Urso si schiera a favore dell’orgoglio LGBTQIA+ e dei diritti ancora troppo spesso negati e pubblica uno scatto social del Pride Month 2023 a Roma, una delle tantissime iniziative che si terranno nel mese di giugno.

“Come dico sempre, l’amore è amore e non ha orientamento sessuale – ha scritto Barbarella su Twitter – Lui e lui, lei e lei, lui e lei.. Che importa quando ci si ama?”. Insomma, ancora una volta ineggia alla libertà.

Come dico sempre, l’amore è amore e non ha orientamento sessuale. Lui e lui, lei e lei, lui e lei.. Che importa quando ci si ama? #Pridemonth #Romapride 🏳️‍🌈 pic.twitter.com/IP1vDKqfGe — Barbara d’Urso ♥️ (@carmelitadurso) June 10, 2023

Il legame tra la conduttrice e la comunità LGBTQIA+

La conduttrice ha consolidato un forte legame con la collettività LGBTQIA+ nel tempo, specie perché si è sempre impegnata nella difesa della comunità arcobaleno spingendo per l’introduzione del bollino speciale nei suoi programmi e dichiarandosi apertamente contraria all’omofobia e alle altre forme di discriminazione.

“Io icona gay? Adoro. Dico sempre che vivo nel corpo di una donna ma nella testa di un omosessuale – aveva già dichiarato Barbara d’Urso a Gay.it nel 2017 “Lotto da sempre con le mie trasmissioni a favore dei diritti civili. Ora, assieme a voi, mi godo il primo risultato, ma non mi fermo qui. La battaglia è ancora lunga, ma riusciremo pian piano ad ottenere tutto. Ora mi batterò per il matrimonio egualitario e per la stepchild adoption. Se ci pensa, oramai, sono dieci anni che mi batto per i diritti della comunità gay. Ai tempi, mi creda, eravamo in pochi a metterci la faccia”.