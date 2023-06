“Siamo una coppia collaudatissima”: Laura Freddi spiazza tutti, ecco gli scatti con lui

Laura Freddi ha pubblicato alcuni scatti social che hanno spiazzato tutti: chi è l’uomo in sua compagnia?

Laura Freddi è una delle showgirl e conduttrici televisive più conosciute nel mondo dell’intrattenimento italiano grazie alla sua versatilità e al suo carisma. Dal suo esordio, è riuscita a rimanere sempre “sul pezzo”.

Fin da giovane, ha dimostrato una passione per le arti performative, ma l’esperienza a Non è la Rai che le ha aperto le porte a numerose opportunità. Come dimenticare le sue apparizioni sul bancone di Striscia la notizia insieme a Miriana Trevisan?

La showgirl e conduttrice ha partecipato a moltissimi programmi televisivi (es. Occhio allo Specchio, Festivalbar, Il Quizzone, I guastafeste, Buona Domenica) e non si è fatta mancare qualche prova di attrice (tra le quali ricordiamo Una donna per amica e I Cesaroni).

Si è dedicata molto anche alla radio, non solo come conduttrice radiofonica di No comment e Sanremo? No comment ma anche come protagonista di alcuni brani: Laura Freddi ha pubblicato vari singoli in questi anni.

La storia d’amore con Paolo Bonolis

Laura Freddi è finita al centro del gossip per via della sua storia d’amore con il conduttore Paolo Bonolis, con il quale è stata legata dal 1990 al 1995. E’ successo anche durante le voci di una separazione immente tra il conduttore e Sonia Bruganelli.

“Sono persone molto intelligenti. Hanno una forte complicità, al di là dell’amore che li ha uniti per tanti anni. Credo che dovranno proteggere la loro famiglia, che è la cosa più importante – ha detto la showgirl a Oggi è un altro giorno a proposito della separazione del suo ex e Sonia Bruganelli – Mi dispiace, però. Conosco bene Paolo e negli ultimi anni ho conosciuto meglio Sonia. Mi dispiace. Come ogni coppia che si separa, lascia sempre un po’ l’amaro in bocca. Sono rapporti lunghi. Anche il pubblico si affeziona a queste coppie famose”.

Laura Freddi spiazza tutti con alcuni scatti

Laura Freddi è stata la madrina della quarta edizione di Padel e Salute, la manifestazione organizzata dal professor Stefano Arcieri per promuovere il benessere psicofisico mediante l’attività fisica e le buone abitudini sanitarie che si è tenuto presso il centro sportivo Sapienza Sport.

L’ex ragazza di Non è la Rai ha condiviso i momenti salienti della manifestazione, postando una foto insieme al padrino dell’evento, l’attore Fabrizio Sabatucci, accompagnata dalla didascalia “Siamo una coppia collaudatissima”.