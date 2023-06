Fedez senza parole: “Impietrito sul palco” | Cos’è successo

Fedez è rimasto impietrito e senza parole sul palco: cos’è successo al rapper marito di Chiara Ferragni?

Fedez, nome d’arte di Federico Leonardo Lucia, è uno dei rapper più influenti e controversi nell’industria musicale italiana. Con il suo stile unico e il suo impegno sociale, Fedez ha lasciato un’impronta indelebile nella scena musicale italiana.

Ha iniziato la sua carriera musicale nel 2007 con l’uscita del suo primo album Pat-a-Cake. Da allora, ha continuato a sfornare successi (Penisola che non c’è, Il mio primo disco da venduto, Brainwash – L’arte di accontentare, Pop-hoolista, Comunisti col Rolex, Paranoia Airlines e Disumano), conquistando le classifiche italiane e ottenendo numerosi premi per la sua musica.

Con testi che combinano ironia, critiche sociali e messaggi di emancipazione personale, le canzoni di Fedez hanno conquistato il pubblico italiano e lo hanno reso uno degli artisti più ascoltati e apprezzati nel panorama musicale italiano.

Fedez è noto anche per il suo impegno sociale. Attraverso i suoi testi e la sua presenza sui social media, ha affrontato temi come la disuguaglianza, la discriminazione e le ingiustizie sociali. Ha sollevato la sua voce per sostenere i diritti LGBTQ+ e promuovere l’uguaglianza di genere.

Fedez resta senza parole: cosa è successo?

Fedez sta facendo faville con il nuovo brano estivo Disco Paradise: la sua voce si combina in una sinfonia perfetta a quella degli Articolo 31 e di Annalisa. Il quartetto si sta esibendo sui palchi prestigiosi lungo lo Stivale.

Tuttavia il rapper è rimasto senza parole e “impietrito sul palco” quando il presentatore di Radio Zeta Future Hits Live 2023 ha iniziato a fare alcune battute sul singolo Mon Amour di Annalisa. A toglierlo dall’imbarazzo ci ha pensato J-AX “Non c’è da capire, c’è da ascoltare. Ma il mio microfono non va più? Va? C’è da ascoltare con il cuore quando canta Annalisa”.

LUI SI È COSÌ PENTITO DI AVER CHIAMATO ANNALISA QUESTA ESTATE pic.twitter.com/EuvKB50DFR — damiano 🩸 (@nevesumarte) June 11, 2023

La polemica tra Fedez e Luis Sal

Il rapper è impegnato con il quartetto di Disco Paradise e le registrazioni della nuova edizione di X Factor, insieme a Morgan, Dargen D’Amico e Ambra Angiolini. Ma non si fa altro che parlare di ciò che è successo tra lui e Luis Sal.

Da tempo Luis Sal non appariva più a Muschio Selvaggio, il podcast portato avanti da lui e Fedez negli ultimi 3 anni. Alle spiegazioni doverose del rapper, però, lo youtuber ha dato la sua versione, portando alla luce anche altri aspetti rispetto a quelli dichiarato dal marito di Chiara Ferragni. Dopo il “Dillo alla mamma, dillo all’avvocato” dell’ex collega, Fedez ha ribattuto, portando avanti un botta e risposta che potrebbe non finire qui.