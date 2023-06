Elena D’Amario si mostra con lui: chi è il nuovo fidanzato [FOTO]

Elena D’Amario si mostra con lui: chi è il nuovo fidanzato della ballerina di Amici di Maria De Filippi?

Elena D’Amario riesce a trasformare il palcoscenico in un luogo magico, dove l’arte prende vita e si fonde con l’anima dello spettatore. La ballerina professionista ha conquistato il pubblico con grazia e maestria nel corso degli anni.

L’incanto di Elena D’Amario inizia a manifestarsi fin dalla sua infanzia, quando inizia a dare forma al proprio talento studiando danza classica. A soli sei anni, infatti, ha dimostrato una predisposizione naturale per la disciplina e la grazia richiesta da questa forma d’arte.

Le sue capacità eccezionali non sono passate inosservate agli esperti di danza, tanto che è stata una degli allievi scelti per entrare nella Scuola più ambita d’Italia nel 2009, quella di Amici di Maria De Filippi.

Grazie alla borsa di studio ricevuta ad Amici, la ballerina vola oltreoceano e inizia a ballare per la prestigiosa Parsons Dance, finendo per catturare l’attenzione di critica e media americani. È stata definita addirittura “magnetica” dal New York Times.

Elena D’Amario si mostra con lui: chi è il nuovo fidanzato?

Finalmente le indiscrezioni hanno trovato conferma grazie ad alcuni scatti social: Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo sono una coppia. Pur non avendo confermato direttamente le voci, l’attore di Mare Fuori e la ballerina professionista non si sono mai nascosti.

Adesso, grazie a una foto postata da Deianira Marzano, i fan della coppia hanno potuto vedere Elena e Massimiliano abbracciati, complici e sorridenti. Insomma vivono la loro storia alla luce del sole e a favore di social.

La costante di Amici nella vita della D’Amario

Amici di Maria De Filippi è una costante nella vita di Elena D’Amario: è lì che ha avuto modo di migliorare la tecnica, ha avuto la possibilità di farsi conoscere e ha ricevuto la borsa di studio prestigiosa.

Nonostante la ballerina professionista viva da tempo negli Stati Uniti, non ha mai abbandonato del tutto l’Italia, tornando a ballare nel corpo di ballo del programma che le ha cambiato la vita (e portando avanti altri progetti paralleli)