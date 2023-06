Hai visto la casa di Andrea Cerioli? Dopo l’Isola dei Famosi ha realizzato un sogno [FOTO]

Andrea Cerioli ha aperto le porte della sua nuova casa: ecco le foto della sua villa da sogno!

Andrea Cerioli è una personalità della televisione dal carisma irresistibile e dal cuore autentico che ha conquistato il grande pubblico con la sua storia, la sua personalità e la sua vita personale sin dagli inizi della sua carriera.

Nato nel 1989, Andrea è cresciuto in una famiglia unita diplomandosi e lavorando come bagnino, barista e agente di commercio, ma vede la sua “normalità” andare in pezzi dopo la morte della madre nel 2014. Il vuoto lasciato dalla donna viene lenito soltanto in parte dal legame stretto con la sorella Giada.

È proprio nel 2014 che viene scelto per partecipare al Grande Fratello, ma non riesce a viversi appieno l’esperienza a causa del grave lutto che l’ha colpito. Così, seguendo la necessità di trovare l’amore, decide di partecipare a Uomini e Donne alla corte di Ramona Amodeo.

Andrea non è la scelta di Ramona, ma Maria De Filippi gli concede una nuova chance con il trono. Purtroppo, anche questa volta, va via senza scegliere. Soltanto dopo, la corteggiatrice Valentina Rapisarda va a cercarlo e i due si fidanzano.

Dopo un periodo di assenza e la fine della sua relazione, è tornato sul piccolo schermo nei panni di tentatore di Temptation Island, riuscendo a far vacillare la coppia formata da Alessandra Sgolastra e Andrea Zenga. È allora che Maria De Filippi gli propone nuovamente il trono: questa volta Andrea si innamora di Arianna Cirrincione e i due escono dal programma. Da quel momento in poi, è tornato sulla cresta del successo, partecipando a L’Isola dei Famosi e collaborando con vari brand.

Hai visto la casa di Andrea Cerioli?

Andrea Cerioli ha costruito il suo nido d’amore con la sua fidanzata (nonché scelta di Uomini e Donne), Arianna Cirrincione. Dopo un anno di lavori, l’ex gieffino ha postato alcuni scatti sui social con felicità e orgoglio.

Cura dei dettagli, scelta oculata degli spazi, mix di colori neutri, materiali pregiati, tocco glamour, giardino mozzafiato: la casa di Andrea e Arianna è un mix di raffinatezza ed eleganza, proprio come loro.

La storia d’amore tra Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione

La storia d’amore tra Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione è un romanzo che continua a scriversi giorno dopo giorno, come dimostrano i loro dolci scambi sui social media e le dediche piene di amore che si rivolgono reciprocamente. La coppia, che si è conosciuta durante la loro partecipazione a Uomini e Donne e da allora non si sono più lasciati.

Dopo soli tre mesi di trono, Andrea ha sentito che Arianna era la donna giusta: “Sono scese quasi duecento persone e nessuna sarebbe stata te”, sono le parole che hanno sancito l’inizio di una storia da favola che fa sognare i fan della coppia.