Amici, ex concorrenti al veleno: “É stato un grande errore” | Retroscena velenoso

Amici, spunta un retroscena inedito: ecco le parole al veleno pronunciate da un ex allievo della Scuola!

Il talent Amici di Maria De Filippi ha da sempre rappresentato un trampolino di lancio per giovani talenti nel mondo dello spettacolo. Oltre alle sfide sul palco e alla competizione tra gli allievi, non sono mai mancate le critiche.

Le critiche, spesso aspre e dirette, sono state oggetto di dibattito e hanno suscitato reazioni diverse dentro e fuori la trasmissione, specialmente se provengono dagli ex allievi della Scuola di talenti più rinomata della televisione.

Come dimenticare Valerio Scanu? Il cantante sardo, dopo Amici, si è scagliato più volte contro il programma e la stessa padrona di casa sostenendo di non aver trovato sostegno. “Non che mi aspettassi un ufficio di collocamento, però illudere è un’altra faccenda – ha scritto nel suo libro Giuro di dire la verità – dalla A alla Zia Mary – Magari sarebbe stato tutto più facile se effettivamente fossi rimasto una creatura di Zia Mary, ma la verità è che la libertà non ha prezzo. Sono io il garante tanto dei miei successi quanto dei miei fallimenti, nessun altro”.

Anche il ballerino nato a Tirana, Leon Cino, si era lasciato andare all’invettiva dopo la vittoria dell’edizione del 2004, sostenendo che ormai il programma stava dando troppo peso al gossip rispetto alla danza (parole per le quali ha chiesto scusa successivamente).

Amici, ex concorrenti al veleno: chi è?

Alcuni ex allievi di Amici 22 si sono esibiti all’evento Amici Full Out, dal vincitore Mattia Zenzola alla figlia d’arte Angelina Mango fino a Wax. A condurre lo show c’erano Giulia Stabile, Isobel Kinnear e Nicolò De Devitiis.

Gli ex concorrenti si sono esibiti e si sono lasciati andare a qualche confidenza nel corso delle varie interviste, tra emozioni, ricordi e progetti futuri. Tuttavia, quando gli è stato chiesto se si era veramente innamorato di qualcuno all’interno del talent, Cricca ha fatto il nome di Isobel, aggiungendo scherzosamente che “è stato un grande errore”.

Cosa è successo tra Cricca e Isobel?

Tra le pieghe dell’avventura del programma televisivo, si è intrecciata la storia d’amore tra il cantante romagnolo Cricca e la ballerina australiana Isobel. I due hanno vissuto una breve storia, ma si sono lasciati restando in buoni rapporti.

Tuttavia, ospite a Verissimo, il cantante aveva ribadito i suoi sentimenti per Isobel senza nascondere il desiderio di un possibile ritorno di fiamma. Da parte sua, però, la ballerina ha riconosciuto il valore di Cricca come persona, ma ha chiarito che non era interessata a intraprendere una relazione romantica (almeno al momento).