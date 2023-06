Antonino Spinalbese ‘riconquista’ Belen: stop alle tensioni, cosa succede

Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez: stop alle tensioni. Cosa sta succedendo tra i due ex?

Abbiamo imparato a conoscere Antonino Spinalbese sotto una luce diversa dopo la sua partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Ormai non è più soltanto l’ex di Belen Rodriguez.

Antonino è un talentuoso hair stylist che ha visto i primi raggi di luce professionale splendere nel rinomato salone di Aldo Coppola, situato nel cuore di Milano. Ma la sua vita ha preso una svolta inaspettata quando ha incontrato Belen, una donna che ha risvegliato passioni sopite in lui.

Attraverso l’amore per la showgirl argentina, Antonino ha sentito il richiamo della sua anima creativa, spingendolo a esplorare nuovi orizzonti artistici. Così, ha deciso di seguire la sua passione per la fotografia, trasformandola in un’opportunità di espressione personale e professionale.

Ma il destino non si è fermato solo alla fotografia. Nel corso dei mesi, Antonino ha creato una sua casa di moda, dando vita a creazioni uniche che incarnano la sua visione artistica e il suo amore per lo stile. A questo si aggiunge un percorso personale di trasformazione fisica e mentale che lo ha portato a dedicarsi a un progetto di fitness.

Antonino Spinalbese e Belen: stop alle tensioni

Antonino Spinalbese ha ricevuto in regalo un cucciolo di bulldog francese che ha chiamato Masha e ha fatto conoscere subito alla piccola Luna Marì, la figlia avuta dall’ex compagna Belen Rodriguez.

Sguardo dolcissimo e pelo grigio scuro: il bulldog francese ha conquistato subito Luna che prima si è seduta di fronte per scrutarlo incuriosita e dopo si è nascosta con il cucciolo dietro una tenda per giocare insieme. La reazione della piccola ha intenerito il web.

Perché è finita la storia tra Antonino e Belen?

La storia tra Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez è iniziata come una favola: lui da si era recato a casa della showgirl per farle i capelli in vista di un evento e tra loro è scattata la scintilla. Dal loro amore travolgente, durato poco più di un anno, è nata la piccola Luna Marì.

Perché è finita? “In primis credo che sia stata la troppa velocità”, come l’ex hairstylist ha confessato a Verissimo, aggiungendo “Io credo che in quel momento ero destinato a Belén, perché altrimenti oggi non avrei una figlia così speciale. Quindi rifarei tutto altre 150 volte. Avevamo un rapporto stupendo ma eravamo in due momenti estremamente diversi della nostra vita. Lei era una donna già soddisfatta, io no”.