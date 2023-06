“Lo sta riconquistando”: svolta Donnalisi | Antonella le prova tutte

Antonella le sta provando tutte per non rinunciare ai Donnalisi: cosa ha fatto la schermitrice?

Nel suggestivo mondo del Grande Fratello Vip, le strade di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria si sono incrociate durante l’ultima entusiasmante edizione del reality show, facendo sognare gli appassionati della trasmissione a tal punto da ribattezzarli Donnalisi.

Tuttavia, fin dall’inizio, la loro relazione è stata un turbinio fatto di alti e bassi, costellato da incomprensioni derivate dalle evidenti differenze caratteriali e dal contesto per nulla semplice da vivere e gestire.

Nonostante le sfide che hanno dovuto affrontare, la loro love story è riuscita a trasmettere una magia indescrivibile ai numerosi fan e telespettatori del Grande Fratello Vip. Le loro vicissitudini e il loro amore sincero hanno fatto sognare il pubblico affezionato.

I due hanno deciso di viversi fuori dal reality e provare a incastrare i loro vissuti e le loro sfere professionali in modo da costruire un futuro roseo a livello personale e professionale. I mille progetti di coppia lo hanno confermato.

La conferma della crisi dei Donnalisi

Le voci della fine del periodo di “luna di miele” dei Donnalisi hanno trovato conferma in una serie di post Instagram della schermitrice nei quali ha confermato la crisi con il volto di Forum, gettando i fan nello sconforto.

“Purtroppo non è un bel periodo per me e Edoardo. Cerco solo un po’ di comprensione da parte vostra che ci avete sempre sostenuto. Rispettate sia me che lui”, ha scritto l’ex gieffina, salvo poi tornare con “Chiedo il favore di non farmi sempre le stesse domande. Non mi faccio mettere al secondo posto da nessuno quindi rispettate il momento. Ho sempre dato troppo in una relazione e pretendo lo stesso rispetto dall’altra parte. Tutto quello è successo non è dipeso da me. Grazie”.

Antonella prova a riconquistare Edoardo

A quanto pare Antonella Fiordelisi sarebbe intenzionata a non arrendersi con Edoardo Donnamaria e a tornare a essere la coppia affiatata di qualche settimana fa: lei “lo sta riconquistando”. Le nuvole della crisi sembrano essere lontane.

Nono non è fatto per hype, ma 2 ore fa si è fatta la foto col cane di lui.Non ce la faccio più, ve lo sta chiedendo in tutti i modi, dovete parlare di questa cosa, aprite uno space,twittate, scendete in piazza,ma parlatene. Così poi rifaranno storie insieme, donnalisi ascoltatemi pic.twitter.com/rdHlhIFMt1 — 𝑪𝒂𝒛𝒛𝒊𝒎𝒎𝒐𝒔𝒂🍸 (@its_Cazzimmosa) June 12, 2023

Nelle ultime ore, infatti, l’ex gieffina ha postato un selfie in compagnia del Labrador Retriever di Edoardo (probabilmente a casa di lui) e ha iniziato a seguire l’agenzia in cui è stato preso il suo (ex?) fidanzato.