“Il restauro aiuta tutti’: Caterina Balivo lo confessa | Spunta lo scatto favoloso

Caterina Balivo fa una confessione shock: ecco lo scatto favoloso che ha stupito tutti!

Caterina Balivo ha costruito una carriera televisiva caratterizzata da successi e dalla capacità di coinvolgere il pubblico con la sua personalità solare e la sua autenticità. Non a caso è una delle conduttrici più apprezzate del piccolo schermo.

Il percorso di Caterina nel mondo dello spettacolo è iniziato come modella, arrivando a Miss Italia nel 1999, ma è stata la sua brillante carriera come conduttrice televisiva a farla emergere come una delle figure più carismatiche della televisione.

Dopo aver vestito i panni di valletta nel programma Scommettiamo che …? e aver lavorato come inviata de I raccomandati, il suo primo grande successo è stato il ruolo di conduttrice a Uno Mattina Sabato & Domenica. La vera consacrazione di Caterina Balivo è arrivata con la conduzione di Festa Italiana, I sogni son desideri, Pomeriggio sul Due, Detto Fatto e Vieni da me.

Oltre alle sue abilità di conduttrice, Caterina Balivo ha dimostrato di essere una grande blogger: il suo Caterina Secrets ha collezionato un grande seguito grazie ai temi trattati e alla modalità con cui riesce a gestire i vari argomenti.

Caterina Balivo confessa un segreto: quale?

Caterina Balivo è tornata in televisione con Lingo- Parole in gioco creando uno spazio di gioco, cultura e divertimento, gioco e cultura in cui sembra essere a proprio agio. Tuttavia è proprio nella didascalia di accompagnamento di alcuni scatti condivisi sui social per ricordare l’appuntamento con il game show che qualcuno ci ha letto una confessione.

In quel “l’importante è riconoscersi allo specchio, accettarsi e ricordarsi il restauro aiuta un po’ tutte” c’è chi ha voluto andare oltre il ringraziamento alle doti del fotografo, pensando alla confessione di aver ceduto alla chirurgia estetica.

Caterina Balivo e l’Ordine dei giornalisti

Caterina Balivo non ha mai portato a termine gli studi in Scienze Internazionali e Diplomati, ma è riuscita a iscriversi all’Ordine dei giornalisti come pubblicista nel 2002 grazie agli articoli pubblicati sul Corriere di Caserta.

Tuttavia la conduttrice è stata costretta a rinunciare al tesserino nel 2009 a causa delle continue segnalazioni e delle sanzioni arrivate dall’Ordine per via dell’inosservanza delle regole del codice deontologico.