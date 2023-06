Bufera su Luca Onestini: il nuovo spot fa discutere | Lo ha fatto davvero

È bufera su Luca Onestini: il suo nuovo spot fa discutere. Ecco cosa ha fatto l’ex gieffino!

Luca Onestini è diventato uno dei volti più amati e riconoscibili del mondo dei reality show italiani. La sua carriera televisiva è iniziata con la sua partecipazione a Temptation Island: lì ha provato ad avvicinarsi a Ludovica Valli, ma la cosa non ha seguito.

Dal villaggio di Temptation Island, Luca approda al celebre programma Uomini e Donne scendendo le scale per corteggiare la tronista Clarissa Marchese. Tuttavia l’ex Miss Italia gli preferisce Federico Gregucci.

Maria De Filippi offre a Luca l’opportunità di tornare nel programma come tronista, ruolo che gli ha permesso di catturare l’attenzione del pubblico con la sua personalità affascinante e il suo sorriso contagioso. Lì conosce e si innamora di Soleil Sorgè, ma la loro storia finisce quando lui entra nel cast della seconda edizione del Grande Fratello Vip.

Da quel momento in poi, acquisita una grande popolarità, la carriera televisiva di Luca Onestini si lega anche e soprattutto ai reality show. Qualche esempio? Dallo spagnolo Secret Story al Grande fratello Vip 2022.

Bufera su Luca Onestini: il nuovo spot fa discutere

Luca Onestini è un volto molto richiesto e ultimamente l’ex tronista è diventato il protagonista del nuovo spot della catena Acqua & Sapone. Tuttavia questa pubblicità l’ha fatto finire sotto attacco per via di quanto detto a riguardo nei confronti di Antonella Fiordelisi all’interno della Casa di Cinecittà.

Gli appassionati del Grande Fratello Vip non hanno dimenticato la sua reazione al rifiuto della schermitrice di fare televendite fake nel game Night. Ciò nonostante non è mancato chi ha sottolineato come Luca e molti altri vipponi avessero criticato la convinzione della Fiordelisi di saper recitare perché aveva preso parte alla pubblicità di Acqua & Sapone.

Ma il signor Luca Onestini non era quello che sfotteva la doc per lo spot di acqua e sapone ? 😭😭😭😭 pic.twitter.com/sGeafXzspS — Soqquadro (@gicarestik2) June 14, 2023

Il cuore grande e generoso di Luca

Nel frattempo, non curante delle critiche e delle polemiche che arrivano dai detrattori, Luca Onestini va avanti per la sua strada tra progetti televisivi, collaborazioni con brand importanti e piccole rivincite personali.

L’ex tronista ha deciso di dare una mano concreta alle persone colpite dall’alluvione che ha messo a dura prova l’Emilia Romagna scaricando i pacchi di prima necessità e dando una mano per tornare alla normalità.