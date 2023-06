Chi è Danti, il compagno di Nina Zilli | Sono una coppia favolosa

Chi è Danti, il compagno di Nina Zilli? Ecco chi è l’uomo che ha stregato la cantante piacentina!

Nel vasto panorama musicale italiano, poche artiste hanno saputo conquistare il pubblico con la loro voce potente e il loro stile unico. Tra queste si distingue Nina Zilli, un’autentica stella che ha fatto del suo talento e della sua eleganza il marchio di fabbrica della sua carriera.

Maria Chiara Fraschetta, alias Nina Zilli, è un’artista che ha catturato l’attenzione con la sua presenza magnetica e il suo carisma innato. La sua voce, potente e ricca di sfumature, è in grado di trasmettere emozioni profonde e coinvolgere il pubblico in un viaggio musicale indimenticabile. Oltre alla sua abilità vocale, Nina si distingue per il suo stile elegante e sofisticato, che la rende una presenza affascinante sul palco.

Le prime note ribelli di Nina Zilli sono arrivate dal palco del programma Roxy Bar su MTV, al fianco di Red Ronnie. È stato lì che il mondo ha visto per la prima volta l’energia contagiosa e la passione travolgente di questa giovane artista. Il suo debutto ufficiale come cantante, tuttavia, è avvenuto nel 2009, quando ha firmato un contratto con la Universal. Quel contratto le ha aperto le porte alla pubblicazione di 50mila e al suo primo disco, lanciando così la sua carriera musicale verso nuove vette di successo.

Nina Zilli ha vestito i panni di giudice di Italia’s Got Talent per tre stagioni (dal 2015 al 2018) e ha calcato il prestigioso palco di Sanremo in più occasioni (nel 2010 con L’uomo che amava le donne, nel 2012 con Per sempre, nel 2015 con Sola e nel 2018 con Senza appartenere). Ha anche pubblicato il libro L’ultimo dei sette nel 2022.

Chi è Danti, il compagno di Nina Zilli?

Tutti lo conoscono come Danti, ma il vero nome del compagno di Nina Zilli è Daniele Lazzarin e con la cantante condivide la passione per la musica. Anzi, pare sia stata proprio la musica a farli incontrare.

Chi è Danti? È un rapper frontman dei Two Fingerz che gli appassionati del genere seguono da tempo e che il grande pubblico ha conosciuto grazie ai successi di Rovazzi, da Andiamo a comandare a Faccio quello che voglio.

Come si sono conosciuti Danti e Nina Zilli?

Danti e Nina Zilli nutrono una grande passione per la musica ed è stata proprio questa passione (nonché lavoro per entrambi) a farli incontrare e innamorare. Secondo Adnkronos, galeotto fu il brano di J-AX Tu e d’Io.

I due si sono frequentati per un po’ prima di ufficializzare la loro relazione attraverso una serie di scatti social. Il loro rapporto è diventato più forte durante la quarantena del 2020. Da poco, Danti e Nina sono diventati genitori della piccola Anna Blue.