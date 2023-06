“Basta sto morendo”: Edoardo Donnamaria esagera | Cos’ha combinato per consolarsi

Edoardo Donnamaria esagera e fa preoccupare i fan: ecco cosa ha combinato l’ex gieffino per consolarsi!

Edoardo Donnamaria è un volto noto di Forum, ma ha acquisito popolarità grazie alla partecipazione al Grande Fratello Vip: lì, si è fatto conoscere tra amicizie, amore e contrasti all’interno della Casa più spiata d’Italia.

Appena Edoardo Donnamaria ha varcato la soglia della casa del Grande Fratello Vip è scoccata un’attrazione tra lui e Antonella Fiordelisi. Tuttavia, la situazione si è fatta più interessante quando Edoardo è stato oggetto di speculazioni riguardo alla sua sessualità, con Elenoire Ferruzzi che si è detta persuasa della sua bisessualità, alimentando ulteriormente il mistero attorno al ragazzo affascinante.

L’amore tra Edoardo e Antonella ha preso forma con baci appassionati e momenti di tenerezza che hanno fatto battere i cuori dei telespettatori. Tuttavia, la loro relazione è stata messa alla prova da una serie di ostacoli. Video che li hanno visti coinvolti hanno suscitato reazioni divertite e imbarazzo sui social. Inoltre, l’interferenza dell’ex fidanzato di Antonella, Francesco Chiofalo, ha gettato ombre sulla compatibilità di Edoardo con Antonella al di fuori della Casa.

La situazione è diventata ancora più complessa con l’ingresso di una vecchia fiamma di Edoardo, Micol Incorvaia. Questo ingresso ha fatto ingelosire Antonella, che ha dimostrato di essere molto coinvolta. Inoltre, l’ex della schermitrice, Gianluca Benincasa, è entrato per un confronto, durante il quale lei ha dichiarato di essere innamorata di Edoardo. Nel frattempo, l’avvicinamento di Antonella al nuovo inquilino, Andrea Maestrelli, ha creato tensioni e gelosie che hanno messo alla prova il legame con Edoardo. Nonostante le difficoltà, la coppia ha trovato sostegno negli altri inquilini e ha proseguito la conoscenza anche fuori dalla Casa.

Edoardo Donnamaria esagera e fa preoccupare: cosa ha fatto?

Edoardo Donnamaria è comparso nelle storie di Alberto De Pisis: i due sono a cena e il volto di Forum appare sorridente e soprattutto “affamato” di cornetti. Il suo “basta sto morendo” la dice lunga su come sia andata la cena.

Questa reunion tra Edoardo Donnamaria e Alberto De Pisis dimostra quanto l’interesse e l’affetto dimostrato dall’amico e compagno di avventura nella Casa di Cinecittà siano reali e destinati a durare nel tempo.

È tornato il sereno tra Edoardo e Antonella Fiordelisi

Nelle ultime settimane Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno tenuto con il fiato sospeso i fan dei Donnalisi con la conferma di una crisi che sembrava aprire a una separazione definitiva.

Tuttavia il peggio sembra essere passato e la coppia è tornata a commentare su Twitter in modo ironico, anche se a quanto pare preferiscono non postare più Instagram Stories di coppia. Il motivo? “Edoardo non farà più storie con me sui social. Non me lo chiedete più. Dice che vuole mantenere la privacy”, ha scritto la schermitrice.