“Costume e dettagli oro”: Emma si mostra sui social | Stupenda

Emma Marrone posta uno scatto in costume: la reazione dei fan non tarda ad arrivare. Ecco la foto!

Emma Marrone è una fiamma ribelle che ha incendiato il panorama musicale italiano con la sua passione ardente e il suo talento straordinario. È andata oltre “l’etichetta” di creatura di Amici di Maria De Filippi.

Il cammino di Emma Marrone verso il successo ha avuto inizio nel 2009, quando ha partecipato al talent show Amici. Sin dalle prime esibizioni, il suo stile unico e la sua voce potente hanno lasciato un’impressione indelebile. Il pubblico ha immediatamente riconosciuto il suo talento autentico e il suo carisma travolgente, rendendola una delle concorrenti più amate del programma.

Sin da subito, la sua carriera è andata oltre il talent show di Canale 5 ed è stata caratterizzata da una continua evoluzione artistica e vocale e da un’autenticità che ha conquistato il cuore di milioni di fan. Emma Marrone ha intrapreso una carriera solista che l’ha portata a sperimentare nuovi stili musicali e a esplorare diversi generi. Ha dimostrato di essere una cantante poliedrica, capace di interpretare ballate intense e brani dal ritmo incalzante.

Oltre ai numerosi successi discografici e alle collaborazioni prestigiose, la sua presenza sul palco è travolgente. La sua energia contagiosa e la sua autenticità sono diventate il marchio di fabbrica di ogni sua esibizione. Emma è in grado di coinvolgere e emozionare il pubblico, creando una connessione unica che va al di là delle parole.

Emma si mostra in costume sui social: cosa ne pensate?

I primi sprazzi dell’estate 2023 si fanno sentire nonostante l’instabilità meteorologica e non solo per i tormentoni estivi: Emma Marrone si mostra in costume sui social e conquista una pioggia di like.

“Costume nero e dettagli oro”. È questo l’outfit della cantante salentina sfoggiato negli ultimi scatti social postati a bordo piscina. Al naturale e bagnata dall’acqua, l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi è ancora più bella.

Il tormentone estivo Taxi sulla luna

Emma Marrone è una delle protagoniste del tormentone estivo che promette di accompagnarci durante tutta quest’estate: si chiama Taxi sulla luna ed è la canzone estiva realizzata insieme con Tony Effe.

Per il lancio del video del brano, la cantante salentina ha cambiato look vestendo in total black trasparente con colletto e polsini bianchi a contrasto e cambiando acconciatura grazie alle extension e alle trecce lunghissime.