Manila Nazzaro esce allo scoperto: “Stanno insieme” | Le ha fatto perdere la testa

Manila Nazzaro esce allo scoperto e mette a tacere le voci: ecco chi è l’uomo che le ha fatto perdere la testa!

Manila Nazzaro è un volto noto del panorama artistico italiano, grazie al suo passato da modella e alle sue apparizioni in televisione. Tuttavia, dietro il suo sorriso radioso e il suo successo professionale si cela una vita privata altalenante.

La vita privata di Manila Nazzaro è finita spesso e volentieri sotto i riflettori da quando conquista il podio di Miss Italia nel 1999: da allora gli “occhi” del gossip sono stati puntati su di lei (anche per la popolarità dei partner).

Nel 2001 Manila ha conosciuto il calciatore Francesco Cozza e con lui ha iniziato a fare coppia fissa. I due si sono sposati nel 2005 e hanno allargato la famiglia con l’arrivo di Francesco Pio e Nicolas.

Complice l’assenza continua di lui, qualcosa tra l’ex Miss Italia e il calciatore si rompe e il matrimonio finisce nel 2017. Nello stesso anno in cui l’ormai ex marito si lega a un’altra donna e Manila scopre l’esistenza di un’altra famiglia dai social.

Dopo la separazione, la conduttrice radiofonica ha iniziato a frequentare Lorenzo Amoruso e, nonostante la distanza e le diversità caratteriali, la coppia ha costruito un rapporto solido fatto di progetti futuri. Purtroppo le cose tra i due non sono andate come sperato.

Manila Nazzaro esce allo scoperto con lui: ecco chi l’ha conquistata

La celebrazione dei 70 anni di Minerva Pictures si è trasformata nell’occasione per presentare al mondo il suo nuovo fidanzato e mettere a tacere i rumors: Manila Nazzaro è uscita allo scoperto con Stefano Oradei.

Il modo con cui si sono abbracciati e hanno posato per gli obbiettivi fotografici non ha lasciato dubbi: Stefano e Manila “stanno insieme”. Anche se i due non si sono baciati a favore di fotografi, sembra chiaro che è lui l’uomo che le ha fatto perdere la testa.

Le accuse di Lorenzo Amoruso

Prima della prima uscita ufficiale con Stefano Oradei sul red carpet, Manila Nazzaro si è dovuta difendere dalle parole taglienti e dalle accuse di tradimento del suo ex fidanzato Lorenzo Amoruso.

“Ormai lo sanno tutti, quindi non ho problemi a dirlo: la signora Nazzaro, pochi giorni dopo che avevamo rotto e probabilmente già prima, guarda cosa arrivo a pensare, si frequentava già con un’altra persona” ha detto l’ex calciatore in diretta Instagram con Biagio D’Anelli.