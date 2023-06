Paola Caruso in vacanza con il figlio: gli scatti fanno commuovere [FOTO]

Paola Caruso è in vacanza con il figlio e posta scatti che fanno commuovere: ecco dov’è andata la showgirl!

Paola Caruso, conosciuta anche come La Bonas per il suo passato da valletta nel programma televisivo Avanti un Altro!, è una figura che ha conquistato il pubblico italiano con il suo sorriso contagioso e il suo spirito intraprendente.

Nata a Catanzaro nel 1985, Paola è una ragazza studiosa e arriva a conseguire la laurea in Giurisprudenza, nonostante la scoperta di essere stata adottata e il lavoro di ragazza immagine nel locale Billionaire.

Ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo grazie alla partecipazione a Miss Italia nel 2003 perché, pur non vincendo il titolo, riesce ad attirare l’attenzione. Di lì a poco, decide di scendere le scale di Uomini e Donne per corteggiare Fernando, ma il tronista non sceglie lei.

La popolarità guadagnata con il people show di Maria De Filippi le apre le porte di vari programmi: Quiz Showe Quiz Night, Sexy Car Wash, Scorie e Artù. Tuttavia è come valletta nel popolare programma televisivo Avanti un Altro! che cattura l’attenzione del pubblico grazie alla sua personalità frizzante e alle sue battute spiritose. A questo programma seguono L’Isola dei Famosi, Pechino Express e La Pupa e il Secchione.

Paola Caruso in vacanza con il figlio: ecco gli scatti dolcissimi

Paola Caruso si è presa una pausa dagli impegni e si sta rilassando in vacanza insieme all’inseparabile figlio Michele. Nessun luogo esotico per loro (soprattutto visto i trascorsi): mamma e figlio sono vicino al Lago Maggiore.

“Sono contenta di vedere che Michelino migliora ogni giorno che il Signore lo accompagni nel lungo percorso della sua vita , con tanta salute tanta serenità e tante gioie, ciao cuoricino”, ha scritto la showgirl a corredo delle foto Instagram.

Cosa è successo al figlio dell’ex Bonas?

La vita è fatta di imprevedibili sfide e talvolta ciò che sembra un idilliaco momento di vacanza può trasformarsi in un incubo. Questo è esattamente ciò che è successo a Paola Caruso, quando il suo adorato figlio Michele ha subito un evento drammatico durante una vacanza in Egitto.

Nel salotto di Silvia Toffanin, la showgirl aveva raccontato quanto successo: mentre si stavano godendo il loro tempo insieme, il piccolo Michele improvvisamente ha iniziato a sentirsi male. Preoccupata, ha cercato l’aiuto di un medico locale che, purtroppo, ha somministrato al bambino un’iniezione che gli ha paralizzato una gamba. Per fortuna l’operazione a cui si è sottoposto gli sta dando una nuova prospettiva.