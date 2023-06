“Altro che crisi”: Paolo Ciavarro condivide un momento intimo con Clizia [FOTO]

Paolo Ciavarro condivide un momento intimo con Clizia che allontana le voci di crisi: ecco lo scatto!

La storia d’amore tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia è un esempio di come l’amore possa sorprendere e unire due anime destinate a incontrarsi. Il loro cammino verso l’amore è iniziato in modo inaspettato e ha superato ogni aspettativa.

Il destino travestivo da Grande Fratello Vip ha fatto sì che il conduttore televisivo e la fashion blogger e influencer si incrociassero sulla strada della vita. Le loro vite si sono intrecciate in un modo imprevisto, aprendo la porta a un amore che avrebbe cambiato tutto.

Paolo e Clizia hanno trovato nella loro relazione una fonte di rinascita e crescita personale. Si sono supportati a vicenda, affrontando i loro demoni interiori e imparando a guarire insieme. La loro storia è stata un percorso di trasformazione, in cui si sono abbracciati, sostenuti e hanno imparato a superare i dolori del passato.

Anche se la loro storia è nata all’interno di un reality show, hanno dimostrato che il loro amore va oltre le telecamere. Hanno creato un mondo privato, fatto di gesti dolci, complicità e intimità, lontano dagli occhi curiosi del pubblico. La loro relazione è una testimonianza dell’autenticità dell’amore, che può fiorire ovunque e superare le barriere imposte dal mondo dello spettacolo.

Paolo Ciavarro condivide un momento intimo con Clizia

“Altro che crisi”. Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia si sono regalati una vacanza flash sulle Dolomiti per fuggire dal primo caldo estivo. Insieme a loro anche il frutto del loro amore, il piccolo Gabriele.

Tra gli scatti condivisi sui social c’è anche la foto di un tenero bacio che spazza via qualsiasi rumors riguardo una presunta crisi (supportata dalle recenti parole dell’influencer “In questi anni sono cambiate tante cose in positivo; a livello di evoluzione di coppia, di costruzione…”). In molti avevano notato l’assenza dei due dai social.

I cambiamenti di vita di Paolo e Clizia

Da quando sono usciti dalla Casa del Grande Fratello Vip, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia hanno trovato un equilibrio e hanno vissuto un rapporto in crescendo che ha trasformato completamente le loro vite

“Viviamo insieme, abbiamo comprato casa, abbiamo fatto un bambino. C’è la nostra famiglia allargata 2.0 come tantissimi in Italia – ha spiegato l’influencer con alcune Instagram Stories – E così cosa succede… Abbiamo grazie a Dio lavorato sempre di più e quindi accade effettivamente che magari quel tempo che prima avevamo di più per caz***giare lo condividevamo sempre e comunque sui social con voi”. Aggiungendo, “So che eravate abituati, so che vi manca; però dovete capire che anche noi abbiamo bisogno un po’ spesso di avere anche quei momenti con noi. Ogni tanto anche per preservare un amore bellissimo che è cresciuto nel tempo, abbiamo bisogno di quel momento solo nostro”.