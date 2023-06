Crisi Prelemi: Giulia Salemi rompe il silenzio | Lo scatto non lascia dubbi

Giulia Salemi rompe il silenzio sulla crisi con Pierpaolo Pretelli: ecco lo scatto che non lascia dubbi!

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono conosciuti e avvicinati tra le mura della Casa del Grande Fratello Vip, ma la loro storia d’amore ha preso vita ben al di là delle telecamere del reality show.

Nel cuore di uno dei reality più seguiti d’Italia, l’edizione 2020-2021 del Grande Fratello Vip, le strade di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono incrociate in un modo che nessuno avrebbe mai potuto prevedere. Inizialmente considerati solo compagni di strategia, i due hanno fatto emergere una connessione profonda ed elettrizzante.

Mentre il tempo scorreva nella Casa più spiata d’Italia, l’amore tra Giulia e Pierpaolo è cresciuto in modo inarrestabile. Tre mesi di convivenza hanno rafforzato il loro legame, facendo emergere una chimica unica e indimenticabile. Le confidenze, i sorrisi rubati e i momenti di intimità hanno tessuto una trama romantica tra loro.

L’uscita dal reality non ha segnato la fine della loro storia d’amore, ma ha dato il via a un nuovo capitolo ancora più vibrante. Pierpaolo ha presentato Giulia a suo figlio Leonardo, dimostrando il suo impegno autentico e la serietà dei suoi sentimenti. I due sono andati a convivere poco dopo. Tuttavia nell’ultimo periodo qualcosa sembra essersi incrinato, come Giulia stessa ha rivelato in diretta ad Alfonso Signorini.

Crisi Prelemi, Giulia Salemi rompe il silenzio

Le voci sulla crisi dei Prelemi, cioè la coppia formata da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, continua a tenere banco tra le riviste e i siti di cronaca rosa e gossip. Adesso però l’influencer ha deciso di rompere il silenzio.

Giulia Salemi si è lasciata fotografare da Chi in compagnia del suo fidanzato Pierpaolo Pretelli all’Arena di Verona . I due erano lì insieme per assistere all’Opera Festival in è andata in scena Aida di Giuseppe Verdi.

Nuovo post di smentita dell’influencer

Dopo gli scatti di coppia all’Opera Festival, Giulia Salemi ha postato social il video di un workout sui social in cui scherza con Pierpaolo Pretelli e allontana definitivamente le continue indiscrezioni sulla crisi.

Nel video pubblicato su Instagram, Giulia e Pierpaolo si cimentano in un allenamento, salvo poi lasciare spazio alla loro passione mai sopita. “L’unico modo per farmi allenare”, ha detto scherzosamente l’ex gieffina tra esercizi, coccole e baci.