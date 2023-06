Colpo basso Ilary Blasi: “Ha sbagliato tutto”, scoppia la polemica

Colpo basso per Ilary Blasi: scoppia la polemica sulla showgirl. Ha sbagliato tutto o qualcosa è andato storto?

Ilary Blasi è un volto noto e amato della televisione italiana, grazie al suo stile di conduzione unico e inconfondibile. La sua presenza sullo schermo si distingue per la sua personalità solare, la sua energia contagiosa e la sua capacità di coinvolgere il pubblico a casa.

Non è una conduttrice che segue uno script rigido, ma piuttosto si lascia guidare dall’istinto e dalla sua personalità vivace. Questa caratteristica le permette di adattarsi alle diverse situazioni che si presentano durante le sue apparizioni televisive.

Tuttavia è proprio la spontaneità della conduttrice a portarla verso qualche gaffe o battuta fuori luogo. A volte, nel calore del momento, Ilary può lasciarsi sfuggire una parola o un’espressione imprevista, creando momenti di divertimento e sorpresa per il pubblico.

Dai piccoli lapsus linguistici alle battute che cadono nel vuoto alle frecciatine riguardanti la propria vita privata: Ilary Blasi trasforma gli imprevisti in momenti divertenti. Tuttavia qualcosa deve essersi spezzato con il pubblico in questa edizione de L’Isola dei Famosi.

Colpo basso per Ilary Blasi: cosa sta succedendo?

L’Isola dei Famosi 2023 sta facendo molto discutere, un po’ per i ritiri clamorosi e continui dei naufraghi e un po’ per quello che succede in studio tra conduttrice e opinionisti. Tuttavia a preoccupare i vertici Mediaset sono gli ascolti e l’impatto del survivor show.

La maggior parte dei commenti social punta il dito contro la conduttrice riassumendo la questione con un “ha sbagliato tutto”, ma non manca chi chiede la chiusura de L’Isola dei Famosi per le dinamiche quasi inesistenti, il cast debole e l’inizio dello show dopo una settimana dalla conclusione del GF VIP.

Bassi ascolti, zero dinamiche, conduzione svogliata, cast debole. Sul futuro dell’#Isola Mediaset deve riflettere parecchio… — Giuseppe Candela (@GiusCandela) June 17, 2023

La presenza di Enrico Papi

La presenza di Enrico Papi a L’Isola dei Famosi in sostituzione di Nicola Savino è stata un’arma a doppio taglio: da un lato è stata una ventata di aria fresca mentre dall’altro lato ha attirato l’attenzione dei media e dei social. In molti hanno pensato che il conduttore puntasse a farsi notare per tornare alla conduzione di un programma Mediaset.

A fare una disamina chiara e concisa è stato Nuovo attraverso la rubrica di Alessandro Cecchi Paone. “Ha ragione, Enrico Papi non è a suo agio e non per colpa sua” ha risposto il divulgatore scientifico al fan che raccontava di averlo “trovato sinceramente inadatto al compito, perché si vede che è abituato a condurre e non a star seduto”.