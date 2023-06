Terremoto Maria De Filippi: “Coppie fasulle”, veleno prima del debutto

Il programma di Maria De Filippi sta vivendo un terremoto ancor prima di iniziare: ecco cosa sta succedendo!

La televisione è da sempre una vetrina per le emozioni, comprese quelle dell’amore. Spesso, nel mondo dello spettacolo, assistiamo a storie d’amore che sembrano travolgenti e intense, ma ci fanno chiedere quanto di tutto ciò sia autentico.

Alcune coppie che appaiono insieme sul piccolo schermo potrebbero essere legate più dalla ricerca di visibilità che da una vera connessione romantica. D’altronde la televisione offre una piattaforma unica per far conoscere se stessi al grande pubblico. Alcune persone, desiderose di ottenere fama e successo, possono vedere questa opportunità come un trampolino di lancio per la loro carriera.

Quando una coppia decide di mettere in mostra la propria storia d’amore in televisione, la linea tra realtà e finzione può diventare sfocata. Il volersi raccontare davanti alle telecamere può portare a una distorsione della verità e le dimostrazioni di affetto o le incomprensioni possono essere ingigantite o minimizzate a seconda dell’effetto che possono produrre.

Le riviste di cronaca rosa e i siti di gossip, nonché i social, iniziano a parlare di litigi, crisi, riavvicinamenti e fughe di amore: tutto viene studiato per catturare l’attenzione del pubblico e conquistare una nutrita schiera di follower sui social.

Terremoto nel programma di Maria De Filippi: cosa è successo?

È partito il conto alla rovescia per la nuova edizioni di Temptation Island, l’attesissimo reality estivo di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia in partenza il 26 giugno. Tuttavia le coppie scelte per il grande ritorno, dopo un anno di incertezza, non sono piaciute a tutti.

I video di presentazione e le dinamiche innescate dalla popolarità regalata dai programmi di Maria De Filippi stanno facendo sorgere dubbi: le coppie stanno insieme o si tratta di “coppie fasulle” che si sono lasciate da da mesi e ne approfittano per diventare popolari?

Chi sono le coppie protagoniste di Temptation Island 2023?

La prima coppia presentata è quella formata da Gabriela e Giuseppe: i due stanno insieme da 7 anni e lei ha fatto molti sacrifici per lui, ma ha scoperto l’iscrizione del fidanzato a un’app di incontri. Alessia e Davide formano la seconda coppia di questa edizione: i due stanno insieme da 11 anni e lei ha avuto una relazione con un’altra persona per due anni (da lui scoperta da un anno), ma non sa se continuare a portare avanti la storia.

maria quest’anno ha preso coppie che si sono già mollate da mesi e ha dato loro tre euro, l’is morus relais, il sogno di sponsorizzare beveroni e la colonna sonora adatta pic.twitter.com/WQfBWGMISr — Paola. (@Iperborea_) June 16, 2023

La terza coppia è quella formata da Vittoria e Daniele: i due sono fidanzati da 4 anni, ma sta soccombendo sotto le richieste continue di avere un figlio da parte di lei. A loro si aggiungono Manu e Isabella: sono fidanzati da 3 anni e mezzo, ma le loro vite diverse rischiano di allontanarli. Infine ci sono Francesca e Manuel, fidanzati da 2 anni e mezzo molto travagliati: lui l’ha lasciata cinque volte durante la loro relazione e lei vuole capire cosa vuole il fidanzato realmente.