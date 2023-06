Tommaso Zorzi: “Non gettate fango” | Difesa feroce all’ex Stanzani

Tommaso Zorzi ha difeso a spada tratta l’ex fidanzato Tommaso Stanzani: cosa sarà successo?

Tommaso Zorzi è stato protagonista di un vero e proprio fenomeno mediatico, dopo la sua partecipazione a Riccanza. È riuscito a conquistare il pubblico con il suo carisma travolgente, la sua personalità unica e il suo stile incisivo.

Noto al grande pubblico per la sua partecipazione al reality show Grande Fratello Vip, Zorzi è riuscito a distinguersi grazie alla sua intelligenza, al suo umorismo tagliente e alla sua schiettezza. Il pubblico si è subito affezionato a lui per la sua sincerità e la sua capacità di dire le cose come stanno, senza filtri o ipocrisie.

Ma la fama di Tommaso Zorzi non si è fermata al reality show. Il giovane influencer è diventato un punto di riferimento per i giovani italiani grazie ai suoi profili social, dove condivide la sua vita, le sue opinioni e la sua ironia irresistibile. I suoi video e le sue stories su Instagram hanno raggiunto milioni di visualizzazioni, trasformandolo in una vera e propria star dei social media.

Oltre alla sua presenza digitale, Zorzi si è distinto anche in televisione come opinionista e ospite di vari programmi. La sua capacità di intrattenere e di commentare gli avvenimenti con un tocco personale lo ha reso un volto amato e richiesto dalle emittenti televisive italiane.

Tommaso Zorzi difende l’ex Stanzani: cosa ha detto

La fine dell’amore tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani ha scosso profondamente i follower dell’influencer, poiché la loro storia romantica aveva appassionato moltissime persone. La notizia della loro rottura è stata un fulmine a ciel sereno per i fan della coppia, lasciandoli delusi e confusi. L’inizio di questa inevitabile ondata di pettegolezzi sui motivi che hanno portato alla separazione dei due non si è fatto attendere.

Alcuni hanno puntato il dito contro Zorzi, accusandolo di tradimento nei confronti del compagno, voci alimentate dal silenzio dietro cui si erano trincerati i due. Soltanto dopo un’intervista rilasciata dal ballerino, l’ex gieffino si è lasciato andare su Instagram Stories: “È venuto al mio compleanno, ha rilasciato un’intervista in cui ha detto cose che ho apprezzato molto, molto carine e molto oneste. Quindi non capisco la voglia di parlare e di gettare fango su due persone che hanno scelto di separare le proprie strade, pur volendosi molto bene”.

Cosa ha dichiarato Tommaso Stanzani?

“Con Zorzi non c’è mai stato un distacco totale, della serie ‘stai lontano da me’. Penso che l’amicizia, anche quando finisce una storia, possa rimanere. In un certo senso io lo amo ancora, ovvio che l’amore ha assunto una forma diversa – ha detto l’ex volto di Amici a Ciao Maschio di Nunzia De Girolamo – Credo che questa cosa valga anche per lui. Per me rimarrà sempre una persona importante e non voglio perderla. Poi è ovvio che le cose finiscono. Diciamo che è un amore che si è trasformato”.

Alle parole sono seguiti i fatti. Infatti, Stanzani ha partecipato alla festa di compleanno del suo ex fidanzato che si è tenuta il 2 aprile scorso, mostrandosi sereno e completamente a proprio agio tra gli amici vip e nip di Tommaso Zorzi.