Cristina Scuccia vuota il sacco: “É lui il mio grande amore”, ecco la confessione

Cristina Scuccia ha vuotato il sacco e confessa il suo amore per lui: ecco cosa ha detto l’ex naufraga!

Nella televisione italiana, raramente si sono verificate trasformazioni così straordinarie come quella di Cristina Scuccia. Questa ormai ex suora siciliana ha catturato l’attenzione del mondo intero nel 2014, quando si è presentata alle audizioni di The Voice Italy. La sua voce potente e il suo sorriso contagioso hanno conquistato immediatamente il pubblico e la giuria, facendo di lei una vera e propria icona.

Cristina Scuccia ha nutrito una passione per la musica e il canto sin da piccola e ha trascorso gran parte della sua infanzia e adolescenza a cantare in parrocchia. Ha deciso di prendere i voti e diventare suora nel 2012, entrando nell’ordine delle Suore Orsoline della Sacra Famiglia.

Nel 2014, durante il periodo in cui ancora viveva nel convento, ha deciso di partecipare alle audizioni di The Voice Italy, sorprendendo tutti con la sua voce potente, la sua personalità autentica e al suo abito da suora. I quattro giudici si sono girati e sono rimasti sbalorditi nello scoprire che dietro quella voce straordinaria si celava una suora. È diventata una delle concorrenti più amate della stagione, fino a conquistare la vittoria.

Il successo ha dato a Cristina la spinta per intraprendere una carriera musicale a tempo pieno e a partecipare a vari programmi televisivi. È proprio durante un’intervista a Verissimo che aver rinunciato ai voti e di aver intenzione di dedicarsi alla carriera musicale a tempo pieno.

Cristina Scuccia vuota il sacco: ecco la confessione

Poco prima della finale de L’Isola dei Famosi, Cristina Scuccia si è lasciata andare con Pamela Camassa, rivelando alcuni dettagli della persona di cui si è innamorata: “Originariamente odiavo questa persona, per me sembrava impossibile che potessimo essere compatibili in qualsiasi modo. Provavo una sorta di allergia ogni volta che questa persona era intorno. Ci siamo conosciute sul posto di lavoro, ma quando questa persona era presente, mi sentivo sconcertata. Dopo la fase di odio, un giorno abbiamo iniziato a parlare e da quel momento non abbiamo più smesso, ci siamo ritrovati. Quello che mi ha colpito di più è il suo lato introspettivo, perché all’esterno è estroverso, ma dentro è come un cucciolo che indossa una maschera. È il suo modo di sopravvivere in questo mondo. Mi ha completamente conquistata”.

“Secondo me ci sono le basi per un grande amore – ha proseguito l’ex suora – ci sono i presupposti, il ti amo è già scappato, nonostante siano pochissimi mesi. Sento questa persona tanto importante: se son rose fioriranno, se invece è una cantonata mi dispiacerebbe, ma l’amore è bello e va vissuto. L’amore è una cosa meravigliosa non va nascosto! Aver liberato questo amore è come se mi avesse tolto una corazza. Non stavo cercando l’amore, ma è arrivato e non potevo dire no”. Tuttavia durante la finale, pur insistendo, né Vladimir Luxuria né Ilary Blasi sono riuscite a farla sbilanciare e a farle dire “è lui il mio grande amore”.

L’eliminazione a un passo dal podio

Ormai è passato qualche giorno dalla conclusione de L’Isola dei Famosi e dallo scontro a suon di televoto tra Cristina Scuccia, Pamela Camassa, Alessandra Drusian, Luca Vetroni, Andrea Lo Cicero e Marco Mazzoli. A trionfare è stato lo speaker radiofonico de Lo Zoo di 105.

Nessuno si aspettava che Cristina Scuccia fosse la prima eliminata dalla corsa alla vittoria de survivor show condotto da Ilary Blasi. Per l’ex suora, però, è stata una vittoria già raggiungere la finale, visto le prime settimane difficilissime.