Grande Fratello, ex vippone dà in escandescenza: “Aria di denunce”

Grande Fratello, ex vippone dà in escandescenza e promette denunce: di chi si tratta? Cosa è successo?

Il Grande Fratello Vip ha regalato nuova fama e notorietà a molti personaggi dello spettacolo, sportivi, influencer, modelli e modelle. Tuttavia, ciò che accade dopo che le telecamere si spengono e le luci si spostano altrove può essere sorprendente e talvolta sconcertante.

Alcuni ex vipponi del Grande Fratello, una volta usciti dalla casa, si ritrovano immersi in un vortice di dichiarazioni e comportamenti discutibili che hanno catturato l’attenzione dei media e hanno scandalizzato il pubblico.

C’è chi ha cercato in tutti i modi di mantenere alta la propria visibilità, spingendosi oltre ogni limite e diventando protagonista di litigi pubblici con altre celebrità, creando un circo mediatico di polemiche e commenti negativi.

Non è mancato chi, instaurato un flirt all’interno della Casa di Cinecittà, ha adottato una strategia fatta di alti e bassi per mantenere viva l’attenzione della scena mediatica (anche a discapito della reputazione). Tutto solo per visibilità.

Grande Fratello, ex vippone dà in escandescenza

I concorrenti del Grande Fratello Vip continuano a far parlar di loro anche a distanza di settimane e settimane. Tra questi c’è Daniele Dal Moro, un po’ per via della sua chiacchierata storia con Oriana Marzoli e un po’ per le occasioni in cui dà in escandescenza.

L’ex vippone è stato attaccato dopo aver pubblicato un video in cui spiegava come avrebbe creato una serie di profili fake per attaccare e insultare gli user di turno, portandosi dietro i suoi follower. Ora però si respira “aria di denunce”.

La sospensione del profilo Twitter

È passato poco più di un mese da quando Daniele Dal Moro si è visto sospendere il proprio profilo Twitter a seguito di alcuni tweet rabbiosi ed eccessivi che ha scritto contro i fan della coppia Oriele.

Boh ma stai bene?

Ma non avevi un lavoro impegnativo una volta?

Una dignità?

Ma puoi metterti a creare profili fake per andare ad insultare in diretta degli user portandoti appresso migliaia di persone?

Un esaltato fomentato da una massa di fanatici. pic.twitter.com/6ZlOPl5FQc — Elle percentuali✨ (@supremanes) June 18, 2023

Il motivo è legato all’insistenza dei fan nell’invitare la showgirl a chiedere al suo fidanzato perché ha iniziato a seguire una donna e ha messo una pioggia di like anche a post datati. Da lì, la situazione è degenerata in uno scontro verbale piuttosto acceso.