“Non sta bene”: bufera su Nikita Pelizon | Social in tilt

Pioggia di polemiche social per Nikita Pelizon: cosa ha fatto la vincitrice del GF VIP che non è proprio piaciuto?

Il Grande Fratello Vip ha sempre rappresentato un trampolino di lancio per molti personaggi dello spettacolo, offrendo loro una vetrina unica per far conoscere la propria personalità al grande pubblico. Tra queste c’è un nome che risuona nelle ultime settimane, quello di Nikita Pelizon.

Qualcuno la conosceva già grazie alla sua partecipazione a Temptation Island, Ex on the Beach e Pechino Express, ma è con il Grande Fratello Vip che Nikita Pelizon ha conquistato una grande popolarità.

Con la sua carica di energia, il suo bagaglio personale e la sua determinazione, la modella triestina ha costruito rapporti solidi nella casa e ha conquistato il cuore degli spettatori e si è meritatamente aggiudicata la vittoria del GF VIP.

Durante il suo percorso nel Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon si è aperta, raccontando di aver avuto un’infanzia difficile a causa dell’impegno dei genitori nei Testimoni di Geova e di sentirsi ancora legata al suo ex fidanzato Matteo Diamante. Il pubblico si è schierato dalla sua parte.

Nikita Pelizon finisce al centro delle polemiche: ecco perché!

Nikita Pelizon ha postato un video Instagram nel quale prova a leggere un libro imitando l’accento cinese, cercando di strappare un sorriso ai suoi follower. Tuttavia c’è chi non ha gradito e l’ha tacciata di essere di essere ridicola e discriminante.

“Non sta bene”, “Sempre più ridicola e pietosa”, “Aspettando la sua cancellazione da troppo tempo”, sono soltanto alcuni dei commenti negativi. Al contrario non è mancato chi ha sottolineato quanto all’ex gieffina piaccia parlare con diversi accenti e sfumature e lo faccia da anni. Quindi non può essere tacciata di discriminazione.

questa cosa non ha mai fatto ridere e mai lo farà, oltre ad essere ignorante e discriminante è proprio ridicola, sta cessa sfigata 像饥饿一样丑陋,无法观看pic.twitter.com/HYYb7mk5EN — R🌿 (@_vivx_) June 18, 2023

La rivelazione sul Grande Fratello Vip

Ha superato al televoto Oriana Marzoli vincendo il Grande Fratello Vip dopo circa 7 mesi di reclusione nella Casa più spiata d’Italia, nonostante le previsioni facevano il nome di altri vipponi. Tuttavia, la modella se lo aspettava.

“Ammetto che in una meditazione mi era stato detto che avrei vinto, ma è stato indimenticabile dopo sette mesi – ha confessato al programma Turchesando di su Radio Cusano Campus – All’inizio non pensavo di arrivare fino alla fine. Non è stato facile subire le nomination. È stata tosta, ringrazio i miei anni di percorso interiore altrimenti sarei crollata subito. Mi ha aiutato tanto riuscire a gestirmi emotivamente”.