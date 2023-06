Chi è Andrea Roncato? Era sposato con una bellissima: ecco chi è l’ex moglie

Andrea Roncato è un attore eclettico che ha conquistato il cuore del pubblico grazie alla sua presenza carismatica e la sua versatilità artistica, regalando interpretazioni indimenticabili e personaggi che rimangono impressi nella memoria.

Nata con le serate del duo Gigi e Andrea, insieme a Gigi Sammarchi, la carriera di Andrea Roncato è caratterizzata da una vasta gamma di programmi e ruoli, ma è riuscito a dare il meglio di sé nelle commedie brillanti, dai cinepanettoni con Massimo Boldi e Christian De Sica al film della saga di Fantozzi fiction Carabinieri.

Roncato ha dimostrato un grande carisma sul piccolo schermo, regalando interpretazioni convincenti e coinvolgenti che hanno affascinato gli spettatori. La popolarità conquistata l’ha portato a condurre Domenica In al fianco di “zia Mara” dal 1994 al 1997.

Dopo una pausa, è tornato a recitare in alcuni film e ha scritto un libro autobiografico, salvo decidere di tornare sul piccolo schermo con Ballando con le stelle prima e varie fiction dopo (Don Matteo 10, Provaci ancora Prof! e Il bello delle donne… alcuni anni dopo).

Chi è l’ex moglie di Andrea Roncato?

La vita privata di Andrea Roncato ha sempre suscitato interesse, specialmente perché l’attore ha condiviso apertamente la sua esperienza di relazioni complesse e tormentate. Dopo la fine della sua relazione con Moana Pozzi, ha conosciuto e si è innamorato di Stefania Orlando (allora molto più giovane di lui).

Tuttavia, dopo essersi sposati nel 1999, il loro rapporto è stato caratterizzato da frequenti contrasti, principalmente a causa della dipendenza da droghe che Roncato ha affrontato. Dopo due anni di matrimonio, la coppia ha deciso di prendere strade separate.

L’incontro con Nicole Moscariello

Il matrimonio tra Andrea Roncato e Stefania Orlando non è finito nel migliore dei modi, tanto che recentemente l’attore ha rivelato in un’intervista al Corriere della Sera “La signora se n’è andata, capita. Sul momento dissi che era colpa mia, che uscivo troppo la sera, che frequentavo compagnie sbagliate, dove girava la cocaina. Allora scrissero che ero finito nel tunnel della droga, quando mai, è stato un periodo, poi si è chiuso, non bevo alcolici, giusto mezzo bicchiere di Lambrusco. Stefania aveva un altro, Paolo Macedonio, punto. In questa storia non vedo santi né eroi, ci sono rimasto male sì, ma nemmeno più di tanto”.

La vita di Andrea Roncato ha preso una nuova direzione quando ha incontrato Nicole Moscariello nel 2011. Nicole è la madre dell’attrice Giulia Elettra Gorietti e la sua presenza nella vita dell’attore ha portato cambiamenti significativi. Dopo un periodo di convivenza, i due hanno deciso di unirsi in matrimonio nel 2017, dando inizio a una nuova fase della loro vita insieme.