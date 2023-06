Elisabetta Gregoraci fa infuriare tutti: “Esagerata” | La borsa ha un prezzo folle

Elisabetta Gregoraci fa infuriare tutti sfoggiando la sua nuova borsa: ecco il prezzo folle dell’accessorio!

Elisabetta Gregoraci ha attirato l’attenzione non solo per la versatilità artistica ma anche per la sua grazia, eleganza e passione per gli accessori di lusso. La modella, showgirl e presentatrice è diventata un’icona di stile

Nonostante le critiche sopraggiunte un po’ per il matrimonio con Flavio Briatore e un po’ per il suo amore mai nascosto per il lusso, Elisabetta Gregoraci continua a mostrare la passione per la moda e il lusso.

Il suo amore per gli abiti di alta moda e gli accessori di alta gamma è evidente in ogni suo look. Borse, scarpe, gioielli e abiti di lusso fanno parte integrante del suo guardaroba, riflettendo il suo gusto raffinato e la sua ricerca costante dell’eccellenza. Elisabetta sa come utilizzare il lusso per esprimere la sua personalità unica e catturare l’attenzione di chiunque la osservi.

Gli eventi di beneficienza, gli scatti social e la partecipazione ai programmi televisivi si trasformano per la showgirl nell’occasione per sfoggiare i suoi look migliori, quelli che non tutti possono permettersi in termini di glamour e vestibilità.

Elisabetta Gregoraci fa infuriare tutti: ecco perché!

L’estate è arrivata e con essa il ritorno del festival musicale più atteso dell’anno, Battiti Live, organizzato da Radio Norba in Puglia. Anche quest’anno, oltre alla musica, i riflettori saranno puntati su Elisabetta Gregoraci. La conduttrice, insieme ad Alan Palmieri, è pronta a far risuonare i cuori del pubblico.

Le puntate saranno registrate a cavallo tra la fine di giugno e gli inizi di luglio e per questo l’ex moglie di Briatore è partita per Bari. Peccato che, pubblicando la foto della partenza in aeroporto, non siano passati inosservati i vari trolley e la lussuosa Birkin di Hermès in pelle bianca. Qualcuno l’ha definita “esagerata”, visto che l’accessorio costa mediamente 30.000 euro.

Lo stile di Elisabetta Gregoraci

Forse cinque bagagli, tra trolley e valige, sembrano un po’ troppi da trasportare, ma Elisabetta Gregoraci ci ha abituato ai suoi outfit studiati nei minimi dettagli e look davvero invidiabili e avrà bisogno di molti abiti e accessori per l’occasione.

Anche quest’anno la showgirl porterà sul palco dei Battiti Live il suo stile audace e seducente e non deluderà le aspettative del pubblico. Durante i fitting, ha già dato un piccolo assaggio di quello che indosserà sul palco, cioè un abito lungo e sensuale dall’effetto vedo-non-vedo e scollatura proibitiva.