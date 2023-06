“Pronto il trono per lei”: Maria De Filippi si prepara | Torna dopo la rottura

Maria De Filippi si prepara alla nuova stagione di Uomini e Donne e sceglie lei per il trono: di chi si tratta?

Uomini e Donne, il celebre people show pomeridiano di Maria De Filippi, ha sempre suscitato grande interesse tra il pubblico televisivo. Il programma ha creato numerosi momenti emozionanti e storie indimenticabili nel corso degli anni. E ora, con l’avvicinarsi della nuova stagione, cresce la curiosità sui nuovi tronisti.

Con l’inizio della prossima edizione di Uomini e Donne, i telespettatori potranno scoprire i nuovi protagonisti che siederanno sugli ambiti troni e si si metteranno in gioco per trovare l’amore davanti alle telecamere.

Le aspettative sono alte e il pubblico si chiede se saranno volti nuovi, cioè completamente sconosciuti, oppure se la produzione e la padrona di casa hanno puntato su ex corteggiatori o corteggiatrici o scelte che non hanno proseguito la loro storia fuori dallo studio.

Ogni nuovo tronista porta con sé una storia personale e un bagaglio di esperienze che lo hanno portato ad affrontare il percorso di Uomini e Donne. Che sia un nuovo protagonista o un volto conosciuto, il pubblico è curioso di conoscere le storie di vita, i sogni e le aspettative dei nuovi tronisti.

Ex volto di Uomini e Donne torna sul ritorno: di chi si tratta?

Gli appassionati di Uomini e Donne aspettano con ansia la prossima edizione del people show e intanto cercano news e indiscrezioni riguardo nuovi tronisti di settembre 2023. Tra i nomi che circolano c’è quello di Alessandra Somensi. A quanto pare, Maria De Filippi avrebbe “pronto un trono per lei”.

Alessandra Somensi ha corteggiato Luca Daffrè e i due sono usciti dal programma insieme, ma la loro storia è finita poco dopo la scelta finale. Così, la surfista potrebbe tornare a Uomini e Donne mettendosi in gioco questa volta nel ruolo di tronista.

Lo scontro a distanza tra Alessandra Somensi e Luca Daffrè

La rapida e tumultuosa relazione tra Alessandra Somensi e Luca Daffrè ha lasciato tutti a bocca aperta: la loro storia è durata poche ore, stabilendo quasi un record di durata tra le coppie del programma. Tuttavia, questo è stato sufficiente per scatenare una serie di polemiche.

Dopo le prime indiscrezioni, Luca ha deciso di rendere pubblica la separazione attraverso Instagram, incolpando Alessandra di aver diffuso la notizia e pubblicando un messaggio privato (“Mammamia non so come uscirne”) in cui ci ha visto “altre situazioni” in piedi. Così, l’ex corteggiatrice ha deciso di fare chiarezza sottolineando come il commento messaggio si riferiva solo alle voci riguardanti la fine della loro relazione e a nulla di più.