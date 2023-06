Ritorno di Fiamma per Nikita Pelizon: “Lasciateli in pace” | Beccata con l’ex storico

Ritorno di Fiamma per Nikita Pelizon: l’ex gieffina è stata beccata con l’ex storico. Ecco cosa è successo!

Il mondo della moda ha spesso il potere di scoprire talenti straordinari e Nikita Pelizon ne è un esempio lampante. La giovane modella è salita alla ribalta grazie alla sua bellezza e alla sua personalità affascinante.

Nikita Pelizon ha iniziato la sua carriera nel mondo della moda da giovanissima, dopo il ripudio da parte della famiglia per divergenze religiose, sfilando per vari marchi e conquistando le passerelle. La sua eleganza e il suo stile unico l’hanno resa una modella molto richiesta.

Dalle passerelle alla televisione è stato facile. Nikita ha partecipato a Temptation Island nel ruolo di tentatrice e a Ex on the Beach in qualità di ex fidanzata. Dopodiché ha vissuto l’esperienza di Pechino Express insieme a Helena Prestes (coppia Italia-Brasile).

Tuttavia, ha deciso di mettersi alla prova in una sfida diversa, accettando l’invito a partecipare al Grande Fratello Vip. Fin dall’inizio della sua avventura nella Casa più spiata d’Italia, Nikita ha dimostrato una personalità vibrante e autentica e ha saputo conquistare il pubblico con la sua sincerità e la sua capacità di esprimere le proprie emozioni senza filtri. I telespettatori si sono affezionati a lei, apprezzando la sua determinazione e il suo coraggio nel mostrare anche le sue fragilità. Così, dopo settimane di sfide, dinamiche di gruppo e momenti di confronto, il pubblico ha scelto Nikita Pelizon come vincitrice del reality.

Ritorno di Fiamma per Nikita Pelizon: chi è lui?

Nikita Pelizon ha vinto l’ultima edizione del Grande Fratello Vip, ma non ha perso di vista i suoi affetti più solidi. Tra questi c’è anche il suo ex storico Matteo Diamante. Anzi, secondo i rumors, i due starebbero insieme ma senza voler definire ufficializzare il rapporto.

Per qualcuno che ha criticato questo ritorno di fiamma, ci sono tanti altri che gridano a gran voce “Lasciateli in pace”. D’altronde, i fan della modella non possono fare a meno di notare il sorriso e la spensieratezza della loro beniamina quando è in compagnia dell’ex fidanzato.

Il rapporto tra Nikita e Matteo

Nikita Pelizon e Matteo Diamante sono stati insieme per sette anni e hanno anche convissuto, salvo poi allontanarsi per mancanza di fiducia da parte di lei e ritrovarsi a Ex on the Beach. Il playboy e “l’innominabile” sono usciti dal programma di MTV più uniti che mai. Tuttavia l’idillio è durato poco.

Da diversi giorni,silenziosamente,ho letto tante critiche su Nikita,del suo rapporto con Matteo. Può piacere o non piacere Matteo,intanto deve piacere a lei,chi siamo “noi” a dover giudicare questo rapporto? Se lei ci sta bene,ci sorride ed spensierata,perché criticare e… pic.twitter.com/1ojXJAY86v — 🔔Grazia (@graziellalella1) June 19, 2023

Quando Matteo Diamante è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip, Nikita ha rivisto riaccendersi i sentimenti per l’ex fidanzato. Adesso i due vivono un rapporto molto libero “Ci vediamo per lavoro e non solo ma è una relazione che vogliamo vivere piano piano, sarà quel che sarà, al massimo rimarrà una bella amicizia – ha rivelato lo speaker alla trasmissione radio Turchesando – Quando non stiamo insieme ci manchiamo, quando stiamo insieme abbiamo così tante pressioni che poi stiamo insieme poco”.