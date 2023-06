“Ora sono troppo grassa”: Giorgia Soleri irrompe sui social | Volano stracci

Giorgia Soleri irrompe sui social per dire la sua verità: il risultato? Volano stracci. Ecco cosa è successo

Nell’era contemporanea, sempre più giovani si alzano per difendere le cause che credono giuste, dimostrando un impegno straordinario verso il cambiamento sociale. Giorgia Soleri si è distinta per il suo lavoro di sensibilizzazione alla vulvodinia e all’endometriosi, oltre che all’uguaglianza di genere, alla giustizia sociale e alla sostenibilità ambientale.

Giorgia Soleri lotta ogni giorno contro la vulvodinia e l’endometriosi, ma non è disposta a lasciarsi condizionare. La sua partecipazione al programma televisivo Pechino Express è la chiara dimostrazione di quanto non voglia arrendersi di fronte alle difficoltà.

L’influencer ha dedicato tempo ed energia per far riconoscere la vulvodinia come una patologia ginecologica che causa dolore cronico nella zona vulvare e l’endometriosi come una malattia ginecologica cronica che colpisce milioni di donne in tutto il mondo.

Nonostante la mancanza di consapevolezza e di informazione su queste condizioni, Giorgia Soleri ha lottato per il riconoscimento sociale, medico ed economico di queste patologie. Attraverso la sua voce e le sue esperienze personali, ha cercato di rompere il silenzio e di offrire sostegno alle donne che vivono con queste condizioni spesso misconosciute.

Giorgia Soleri irrompe sui social: ecco cosa ha detto

Giorgia Soleri è stata spesso vittima di body shaming, ma questo non l’ha fermata nella sua opera di sensibilizzazione social dei suoi followers su un tema delicato ancora poco considerato come “forma di violenza”.

L’influencer ha pubblicato un post di due anni fa in cui veniva accusata di essere troppo magra, quasi “scheletrica”, sottolineando come adesso i commenti sotto le sue foto dicano il contrario. “Ora sono troppo grassa” scrive nella didascalia, aggiungendo quanto trovi sbagliato questo comportamento nella convinzione che si debbano raggiungere gli standard di bellezza imposti dalla società.

Il corpo trasformato dalla malattia

“[…] Il mio corpo mi porta tanto dolore – ha detto l’attivista a la Repubblica – Mi sto allenando a essergli comunque grata per quello che mi fa fare, ma nell’ultimo periodo ho vissuto una grande negazione verso la malattia che ha fatto peggiorare la mia depressione: ho iniziato a pensare che non voglio essere malata, che voglio vivere la vita di una ventisettenne normale”.

Il motivo della trasformazione? “Di recente ho anche messo su parecchio peso a causa dei farmaci: inizialmente è stato difficile riconoscere il mio corpo, perché ho sempre fatto fatica a prendere peso, ma adesso penso che vada bene così, perché mi sto prendendo cura di lui – ha continuato Giorgia Soleri – Non voglio nemmeno concentrarmi sul fatto che sia bello così com’è: è solo un corpo, non sono io, non deve essere bello per forza, è il mio strumento nel mondo. Mi alleno a guardarmi allo specchio e non piacermi, senza farlo diventare un problema, perché non devo bellezza a nessuno”.