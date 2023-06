“Voglio ritornare così”: Gian Maria Sainato sbotta | Rivoluzione dopo L’Isola

Gian Maria Sainato sbotta dopo L’Isola dei Famosi: cosa ha detto il blogger ed ex naufrago?

Negli ultimi anni, il mondo dei reality show televisivi ha visto emergere numerose personalità che sono riuscite a conquistare una grande popolarità. È il caso di Gian Maria Sainato, reduce dall’esperienza de L’Isola dei Famosi 2023.

Il grande pubblico ha conosciuto Gian Maria Sainato per la sua partecipazione all’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, riconoscendolo come un naufrago coraggioso e determinato (anche se arrivato dopo due settimane dall’inizio del programma come sostituto di Claudia Motta).

Per cosa è famoso Sainato? È un blogger di talento che ha saputo conquistare il cuore dei suoi fan. Ha iniziato a farsi notare prima come modello e dopo come creatore di contenuti social (per lo più Instagram), diventando uno degli influencer più conosciuti tra i giovanissimi.

Prima di arrivare a L’Isola dei Famosi, però, il blogger si è fatto conoscere in televisione grazie ad alcuni programmi, tra i quali ricordiamo Riccanza e Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso.

Gian Maria Sainato sbotta: cosa sta succedendo?

Gian Maria Sainato è tornato da poco dall’Honduras e già si è pentito della sua esperienza dal punto di vista fisico. Infatti, il blogger ha perso tutta la massa fatta in palestra e stenta a riconoscersi allo specchio.

“Voglio ritornare cosi”, ha twittato l’ex naufrago, lasciando intendere di voler recuperare peso ma soprattutto massa muscolare. Purtroppo, le sfide e la fame de L’Isola dei Famosi hanno trasformato il suo corpo.

14kg fa… Voglio ritornare così 😌 pic.twitter.com/mOeP9mW9eD — Gian Maria Sainato (@giansainato) June 23, 2023

La confessione sulla propria sessualità

L’Isola dei Famosi è fatta di sfide, dinamiche e strategie, ma crea un’esperienza in grado di aprire la porta a rivelazioni e confessioni intime tra naufraghi vip. È quello che è successo anche a Gian Maria Sainato.

Tornato in Italia, però, l’influencer ci ha tenuto a specificare a Biccy quanto rivelato durante il survivor show condotto da Ilary Blasi. “Ho avuto attrazione sia per gli uomini che per le donne, ma più che bisessuale mi definirei pansessuale. Una volta l’ho detto a L’Isola dei Famosi e hanno iniziato a ironizzare sul termine ‘pansessuale’. Mi sono spiegato bene con loro su cosa significasse e quanto rispetto dovessero avere per tutti gli orientamenti ma continuavano a ridere e a guardarmi come se fossi un alieno per aver detto quel termine che nessuno conosceva. Allora dissi loro che sessualmente ero bisessuale e pure lì domande su domande dall’inizio alla fine del programma. Che pesantezza e quanta pazienza ho dovuto avere, sembrava di essere tornato negli anni 90!”.