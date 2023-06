“Altro che crisi”: Stefano Macchi felicissimo tra le sue braccia | Eccolo [FOTO]

Stefano Macchi allontana le voci di crisi e si mostra felicissimo tra le sue braccia: guarda le foto!

Nel vasto mondo dell’industria dell’animazione e del doppiaggio, alcune voci si distinguono per la loro abilità nel donare vita ai personaggi. Stefano Macchi è uno di quei talentuosi doppiatori che ha saputo conquistare il pubblico con la sua voce unica e versatile.

Da Fabrice dei Minions al volto di Roman Polanski in Once Upon a Time in Hollywood, Stefano Macchi ha dimostrato di adattarsi a diversi registri e di imprimere personalità e profondità ai personaggi che interpreta.

Stefano Macchi ha dimostrato di avere una grande passione per il suo mestiere e una profonda dedizione nel portare in vita i personaggi che gli sono affidati. Collabora attivamente con registi, sceneggiatori e animatori per garantire che il suo lavoro si integri perfettamente nella storia e nella visione generale dell’opera.

Non solo doppiatore di grande talento. Stefano Macchi ha vestito i panni di attore per varie serie tv italiane (es. Casa Vianello, Un Posto al Sole e Don Matteo) e ha calcato il palcoscenico dei teatri per portare in scena varie opere (es. Arlecchino servo di due padroni e Molto rumore per nulla).

Stefano Macchi è felicissimo tra le sue braccia

Guardando le foto, non si può dire che “altro che crisi”: Stefano Macchi ha postato delle foto social in cui appare felicissimo tra le braccia del suo piccolo Niccolò, il figlio avuto dalla compagna Elisa D’Ospina.

Subito dopo gli scatti, il doppiatore ha postato un video TikTok su Instagram nel quale si vede scorrere una carrellata di immagini con i momenti “pieni d’amore e gioia” insieme alla modella curvy e al loro figlio. Il suo augurio? Vivere sempre così.

La reazione di Anna Pettinelli

Anna Pettinelli, iconica speaker radiofonica, ha sorpreso tutti con la sua reazione inattesa alla nascita del figlio del suo ex storico Stefano Macchi. Questa volta ha deciso di non commentare, archiviando così ogni dissapore.

Negli ultimi mesi, la conduttrice ha sfoggiato un tatuaggio simbolo di rinascita, abiti dai colori scintillanti e un sorriso entusiasta, tanto in televisione quanto sui social. Anna Pettinelli ha dimostrato la volontà di andare oltre il passato, di godersi la vita e di concentrarsi sul presente.