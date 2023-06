Giaele De Donà scomparsa per giorni: “Sono stata male” | Confessione a cuore aperto

Scomparsa per giorni, Giaele De Donà fa una confessione che tocca il cuore dei fan. Cosa è successo?

Sofia Giaele De Donà, un vero e proprio caleidoscopio di talento e passione, si è affermata nel mondo come imprenditrice intraprendente, influencer carismatica, modella dallo stile inconfondibile e personaggio televisivo amato.

La bellissima veneta ha dimostrato sin dai suoi esordi di possedere un’abilità nell’esplorare diverse sfere professionali e nell’avere una mente vibrante e curiosa che si spinge anche oltre i limiti convenzionali.

Dotata di una forte determinazione e di una visione unica, dopo le passerelle e il blog di moda, Giaele De Donà si è affermata come imprenditrice di successo. Le sue linee di abbigliamento dimostrano la sua capacità di cogliere le opportunità e di trasformarle in realtà.

La presenza di Sofia Giaele De Donà sui social media è un vero e proprio fenomeno. La sua autenticità e la sua capacità di connettersi con il pubblico le hanno fatto guadagnare una base di fan fedeli e devoti (che è aumentato dopo la partecipazione a Ti spedisco in convento e il Grande Fratello Vip 7).

Giaele De Donà è scomparsa per giorni: ecco cosa ha confessato

È scomparsa per giorni, destando la curiosità dei media e la preoccupazione dei fan più affezionati. Tuttavia Giaele De Donà ha rotto il silenzio in questi giorni, rivelando di aver avuto problemi familiari (sui quali non si è soffermata) e di essersi voluta staccare da tutto e tutti per concentrarsi su se stessa.

“Sono stata male” non fisicamente ma mentalmente, ha confessato l’ex concorrente del Grande Fratello sui social, approfittando dell’occasione per rivelare cosa l’ha aiutata davvero. “Ho pensato solo a me stessa e sono andata a parlare con una psicologa. Ne ho presa una che non conoscevo, non la solita e in un’ora e mezza le ho parlato di tutti i miei problemi”.

Il matrimonio recuperato dopo il GF Vip

Durante la sua permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip, Giaele De Donà aveva destato la curiosità per il suo rapporto con Antonino Spinalbese, un po’ per l’impatto di un flirt nelle dinamiche del gioco e un po’ per il suo matrimonio con l’imprenditore Bradford Beck.

“Brad è stato risentito, quando sono uscita dal programma non è stato semplice per noi – ha detto la modella e blogger a Radio Radio – Abbiamo passato il primo mese distanti, abbiamo avuto problemi. ‘Mi piaceva, mi interessava’… Quello ha complicato il rapporto con mio marito, il primo mese è stato tosto. Ora stiamo più sereni, siamo felici. Ma vi giuro che io non ho fatto niente con lui, ma siamo stati legati. Oggi evito di vederlo”.