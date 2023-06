“Tornano insieme”: crisi Donnalisi, spunta un dettaglio pazzesco | Ex vippone sa tutto

Crisi Donnalisi. Adesso spunta un dettaglio pazzesco: ecco cosa ha detto un ex vippone!

Le relazioni tumultuose e i contrasti accesi sono sempre stati ingredienti pronti a scuotere il mondo dello spettacolo. Ma nulla avrebbe potuto preparare alle incredibili vicissitudini che hanno coinvolto Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria dopo l’uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip.

Sin dagli inizi, la storia tra la schermitrice e l’ex volto di Forum è stata caratterizzata da un vortice di crisi, litigi pubblici e momenti di gelosia, lasciando il pubblico con il fiato sospeso di fronte alle loro altalene emotive.

Antonella e Edoardo hanno mostrato una forte attrazione reciproca, ma la loro passione spesso si è trasformata in accese discussioni e gelosie. L’ambiente claustrofobico della Casa del Grande Fratello Vip ha amplificato le tensioni e alimentato i conflitti tra i due ex concorrenti. I telespettatori sono stati testimoni di litigate sopra le righe, scandali e urla che hanno mantenuto alta l’attenzione sui due protagonisti.

Dopo la loro uscita dalla Casa di Cinecittà, le cose non sono cambiate molto lontano dalle telecamere. L’episodio culminante di questa tormentata storia d’amore è stato lo sfogo clamoroso di Antonella su Instagram. Le sue parole, piene di rabbia e frustrazione, hanno fatto il giro dei media, generando un acceso dibattito sulla natura dei loro problemi di coppia.

Crisi Donnalisi, spunta un dettaglio pazzesco da un ex vippone

Edoardo Tavassi, ex inquilino della Casa di Cinecittà e compagno di viaggio di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, si è sbilanciato sull’ennesima crisi dei Donnalisi.

Secondo il fratello di Guendalina Tavassi, infatti, i due “tornano insieme” sempre dopo i loro tira e molla. Questa volta non sarà diverso. “Posso dire una cosa? – ha detto durante un’intervista al programma radiofonico Non succederà più – Lo dico chiaramente, è ufficiale come quante volte si sono lasciati nella Casa. 184 volte”.

Il perché del pensiero di Edoardo Tavassi

La tumultuosa e travagliata relazione tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi all’interno del reality show è stata caratterizzata da alti e bassi. Le crisi dei Donnalisi che si sono trasformate in liti accese hanno generato momenti vissuti intensamente anche dagli altri inquilini della Casa di Cinecittà.

Dite a Tavassi Che il numero di volte Che si sono lasciati i donnalisi sono sempre di più delle visualizzazioni che fa lui su Twitch 😅 pic.twitter.com/JcoLw6pElg — Soqquadro (@gicarestik2) June 25, 2023

A proposito dell’ex volto di Forum, Tavassi ha detto ai microfoni della trasmissione di Giada di Miceli. “Edoardo è la persona che più mi fa ridere nella mia vita, è una persona geniale. Se lo rivedrò? Lui si è trasferito a Milano. Io non riesco a vedere neanche gli amici che stanno a Roma Sud. Figurati se riesco a vederlo. Ti giuro credimi non c’è stata veramente occasione. Poi vabbè ci sarà da chiarirsi su tante cose. Per come sono fatto io, per chi mi conosce, io sono quello che si impone, ma alla fine si scioglie davanti a chiunque. Lui lo sa”.