‘Che schifo”: Federico Fashion Style ‘tradito e usato’ | Lo sfogo pesantissimo

Federico Fashion Style si è sentito “tradito e usato”: il suo sfogo pesantissimo preoccupa i fan. Ecco cosa ha detto!

Federico Fashion Style, noto per il suo carisma e il suo stile unico, è diventato un’icona nel mondo dell’hair styling e dell’intrattenimento. Tuttavia, dietro l’immagine glamour e affascinante, si cela una storia di lotta personale che ha colpito profondamente la vita di questo talentuoso personaggio.

La passione per l’hair styling di Federico Fashion Style è nata prestissimo: a 5 anni sistemava la chioma della madre; a 13 anni ha ottenuto il suo primo lavoretto nel salone di un amico di famiglia; a 18 anni ha aperto il suo primo salone ad Anzio.

Federico ha conquistato rapidamente popolarità grazie al suo stile unico e all’abilità di creare look sorprendenti. Tutto grazie a clienti famose come Giulia De Lellis, Alba Parietti e Aida Yespica e alla sua presenza sui social media.

Con il tempo, Federico Fashion Style è diventato un personaggio e si è fatto strada anche nel mondo dello spettacolo, partecipando a programmi televisivi che lo hanno reso ancora più noto al grande pubblico. qualche esempio? Il salone delle meraviglie e i salotti di Barbara d’Urso.

Lo sfogo pesantissimo di Federico Fashion Style: ecco cosa ha rivelato

Federico Fashion Style non è nuovo all’apertura di sessioni Q&A su Instagram, un po’ perché lo aiuta a farsi conoscere senza filtri e un po’ perché rafforza il legame con i suoi fan. Questa volta però ha usato il social per gridare a gran voce quello che pensa di chi fa di tutto per i soldi: “che schifo”.

Il parrucchiere dei vip ha raccontato di aver subito un crollo fisico e di essere finito in ospedale a causa di una situazione stressante a livello emotivo. Non è sceso nei particolari, ma ha rivelato di sentirsi “tradito e usato”.

La separazione da Letizia Porcu

È stato un periodo doloroso per Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style: la separazione da Letizia Porcu, la madre della loro figlia e compagna di una vita intera, e il coming out sul proprio orientamento sessuale. Tuttavia, pur essendo stata presentata come una separazione consensuale, la situazione con non è priva di difficoltà.

Negli ultimi mesi, oltre ad aver evidenziato ostilità e tensioni a causa delle pretese economiche dell’ex, Federico e Letizia hanno intrapreso una lunga battaglia legale per l’affidamento di Sophie Maelle che il parrucchiere, secondo quando denunciato, non riuscirebbe a vedere quanto vorrebbe.