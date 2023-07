“Rottura imminente”: Alessandro Basciano senza parole | É finita la favola

La favola è finita? Alessandro Basciano è rimasto senza parole. Ecco cosa è successo all’ex gieffino!

Passerelle di moda, Uomini e Donne, Temptation Island, Grande Fratello: Alessandro Basciano è diventato uno dei volti più popolari del piccolo schermo e un influencer molto seguito.

Alessandro Basciano ha catturato l’attenzione del pubblico quando è apparso come corteggiatore a Uomini e Donne. Non è stato la scelta di Giulia Quattrociocche, ma è emerso grazie al suo carisma e alla sua personalità magnetica. Questa esperienza gli ha aperto le porte verso altre opportunità televisive.

Dopo il successo a Uomini e Donne, Alessandro ha accettato la sfida di partecipare come tentatore a Temptation Island e si è avvicinato a Valeria (fidanzata di Ciavy) dimostrando di essere un tentatore irresistibile, suscitando emozioni contrastanti tra i concorrenti e gli spettatori.

È stato l’ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip 7 a farlo conoscere meglio e a regalargli l’amore: lì ha conosciuto e si è innamorato di Sophie Codegoni. Nonostante i litigi, i due hanno costruito un legame che li ha portati a viversi anche fuori dal programma. Il GF VIP ha segnato anche una svolta nella sua carriera televisiva.

Alessandro Basciano senza parole: la favola è finita?

È bastato smettere di seguire il compagno Alessandro Basciano e qualche like mancato a scatenare un vespaio: ecco che “la rottura imminente” è stata servita da social, riviste e siti di gossip e cronaca rosa. Tutti sono rimasti senza parole, considerando la nascita della figlia della coppia qualche mese fa.

La verità è che i futuri sposi Alessandro Basciano e Sophie Codegoni stanno ancora insieme e hanno smentito le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane riguardo la loro presunta crisi.

La famiglia “imperfetta” di Sophie e Alessandro

Gli indizi social hanno dato forma alle voci di crisi tra i due ex gieffini, tanto più che Valeria Pasciuti (madre della Codegoni) ha condiviso una frase enigmatica su Instagram: “ “Lei non è strana! Perdona e sopporta perché vuole bene ma quando si stanca gira le spalle e non la rivedi più”.

La verità è che i Basciagoni, così li hanno ribattezzati i fan della coppia sin dal GF VIP, formano una famiglia imperfetta. “Non siamo la famiglia del Mulino Bianco e io, francamente preferisco non esserlo – aveva confessato l’ex tronista di Uomini e Donne a Chi – Anche a casa nostra ci sono duemila e cinquecento litigi, momenti in cui non ci capiamo, momenti in cui ci capiamo tantissimo, ma caso sia nella norma, quando una coppia è vera, c’è sentimento, è anche giusto scontrarsi”.