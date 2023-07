“7 anni di crisi”: Fiorello rompe il silenzio | Nessuno se lo immaginava

Fiorello rompe il silenzio e fa una confessione shock: ecco quello che nessuno si immaginava!

Rosario Fiorello, il nome che evoca sorrisi, risate e spettacolo, è un’icona dell’intrattenimento italiano. Con la sua personalità unica e il talento sfaccettato, ha conquistato il cuore del pubblico fino a diventare un indiscusso Re dell’intrattenimento.

Durante gli anni del liceo scientifico, Fiorello ha affrontato diverse bocciature e ha trascorso le estati lavorando sodo per guadagnarsi. Le cose cambiano quando viene assunto in un villaggio turistico prima come facchino di cucina e dopo come aiuto cuoco, fino a diventare cameriere, barman e direttore artistico.

L’esperienza come intrattenitore e deejay all’interno del villaggio turistico gli dà fiducia e lo spingono a fare un provino con Pippo Baudo che, purtroppo, si rivela poco fortunato. Torna ai villaggi ed è proprio lì che conosce Bernardo Cherubini, fratello di Jovanotti, che lo fa conoscere al produttore Claudio Cecchetto.

Sono gli anni in cui sperimenta la conduzione radiofonica e qualche programma televisivo, anche se riesce a conquistare il successo e la popolarità con il leggendario programma Karaoke. La sua naturale simpatia e la capacità di imitare personaggi famosi lo hanno reso il conduttore ideale per questo show.

Fiorello rompe il silenzio e fa una confessione: ecco quale

Fiorello si è aperto senza filtri a Gabriele Vagnato, intento a girare il programma Giorno di Prova, condividendo storie inedite e confessioni legate alla sua esperienza nel mondo della televisione. Tra le tante rivelazioni, riportate da TVBlog, è emerso il motivo che lo ha spinto ad abbandonare il Karaoke dopo soli due anni: un’intervista a Pippo Baudo. Il presentatore si esprimeva positivamente su di lui, salvo metterlo in guardia dalla cristallizzazione del suo ruolo di conduttore di Karaoke.

Il commento di Baudo ha avuto una grande influenza su Fiorello, spingendo a dire “basta” prima che fosse troppo tardi e lo “vampirizzasse”. Purtroppo però non è bastato, lo showman ha vissuto “7 anni di crisi” in cui la gente continuava a vederlo sempre come il volto del Karaoke. Tutto è cambiato grazie al produttore Bibi Ballandi.

Un Fiorello senza filtri si è raccontato a Gabriele Vagnato, che lo ha seguito per una giornata intera al lavoro, nel pieno dell’esperienza a Viva Rai2.

“Lasciai così presto il Karaoke quando lessi un’intervista a Baudo. Dopo l’abbandono 7 anni di crisi”https://t.co/QjqrRJ2VbL — Massimo Falcioni (@falcions85) June 28, 2023

La scampata sindrome di Spock

Non è raro che un artista si identifichi nel personaggio o nel ruolo che ricopre per un film, una serie o un telefilm. Per questo, anche all’apice del successo, spesso si decide di andare verso altri progetti. C’è chi ci riesce e chi no. È quello che ha fatto Fiorello cercando di evitare la cosiddetta sindrome di Spock.

Per spiegarlo a Gabriele Vagnato, lo showman ha fatto riferimento a quanto accaduto all’attore Leonard Simon Nimoy, il volto di Spock in Star Trek. L’attore si è ritrovato intrappolato nell’immagine del personaggio e ha faticato a trovare altri ruoli.