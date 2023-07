Giorgia Soleri spiazza tutti: “Può venire quando vuole” | Le parole post rottura

Giorgia Soleri spiazza tutti con le sue parole post rottura: cosa ha detto l’influencer e attivista?

Giorgia Soleri, influencer di successo e personalità del mondo dei social media, non si limita solo a condividere contenuti di moda e lifestyle. La giovane e intraprendente si distingue anche per le sue affermazioni sociali che affrontano tematiche importanti.

Attraverso il suo ruolo di influencer, infatti, Giorgia ha cercato di sfruttare la sua piattaforma per sensibilizzare l’opinione pubblica come l’empowerment femminile, la diversità e l’inclusione. Inoltre, vorrebbe si parlasse di più e si riconoscessero alcune malattie “invisibili”, come la vulvodinia, endometriosi, neuropatia del pudendo e la fibromialgia.

L’attivista ha anche dimostrato un forte impegno per la sostenibilità e la protezione dell’ambiente. Condivide consigli su come adottare uno stile di vita più sostenibile, promuovendo l’utilizzo di prodotti eco-friendly.

Non solo social. Giorgia Soleri ha pubblicato un libro di poesia, prosa e illustrazioni intitolato La signorina Nessuno; ha partecipato a Pechino Express in coppia con l’amica Federica Fabrizio; ha collaborato a una linea di cosmetici dai colori sgargianti targata Mulac.

Giorgia Soleri spiazza tutti: ecco le parole post rottura

La rottura tra Giorgia Soleri e Damiano David ha spiazzato i fan, specie perché i due ormai ex fidanzati si sono sempre supportati a vicenda e hanno condiviso interessi e passioni, oltre che la casa romana. Tra le tante domande che i fan si sono fatti c’è quella riguardo il destino dei loro gatti, Legolas, Bidet e Ziggy.

A rompere il silenzio è stata Giorgia Soleri in risposta alla domanda “Hai un accordo di paternità con Damiano per i gatti” di un fan durante una sessione di Q&A su Instagram: “Questa probabilmente la domanda più gettonata (figli di genitori separati anche voi, eh?) – ha scritto l’influencer – L’unico accordo è che i gatti sono di entrambi e può venirli a trovare quando vuole (che io ci sia o meno). Sono rimasti con me per una questione di comodità, di gestione e di stile di vita”.

Il futuro dell’ex coppia

La “questione di comodità, di gestione e di stile di vita” a cui fa riferimento Giorgia Soleri è legata alla sua vita in pianta (quasi stabile) a Roma e i tour che portano Damiano e i Måneskin letteralmente in giro per il mondo. Da lì il suo “può venire quando vuole”.

i picchi di surrealismo che tocca la Soleri sono ormai incalcolabili. pic.twitter.com/0NBVdK5mjt — Francesco Canino (@fraversion) June 27, 2023

Le cose non cambierebbero di molto anche se, come l’attivista ha ammesso sui social, dovesse decidere di lasciare Roma e cambiare città, magari tornando nella sua Milano. Tra impegni e viaggi di lavoro, infatti, Giorgia è sempre riuscita a occuparsi dei loro amici a quattro zampe.