“Non mi parlano più”: sfogo feroce di Gian Maria Sainato, isolato dopo il reality

Gian Maria Sainato ha puntato il dito contro gli ex compagni di viaggio: cosa avrà detto?

Nell’era digitale in cui viviamo, sempre più spesso vediamo emergere nuove figure che trovano la loro espressione e notorietà attraverso i social media. Gian Maria Sainato è un perfetto esempio di come un talento virtuale possa trasformarsi in una presenza riconosciuta nel mondo reale.

Modello, blogger e influencer, Sainato ha rapidamente acquisito un seguito di fan e ha costruito la sua reputazione grazie alla partecipazione a Riccanza e a vari salotti di Barbara d’Urso. È così che si è guadagnato la popolarità necessaria ad approdare in Honduras.

È stato di recente un ex concorrente de L’Isola dei Famosi, dimostrando di aver saputo sfruttare la moda e le opportunità offerte dal mondo digitale per farsi strada nel panorama televisivo italiano.

La sua partecipazione al programma ha rappresentato un’opportunità unica per Sainato di mostrare al grande pubblico la sua personalità autentica e il suo talento sotto una nuova luce. Durante il suo percorso ne L’Isola dei Famosi, ha dimostrato coraggio, determinazione e capacità di adattamento.

Gian Maria Sainato si sfoga contro i naufraghi: cosa ha detto?

Gian Maria Sainato non è arrivato alla finalissima de L’Isola dei Famosi, ma continua a far parlare di sé anche dopo settimane dalla sua uscita e dalla conclusione del survivor show condotto da Ilary Blasi.

Di recente, l’ex naufrago si è sfogato sui social puntando il dito contro i suoi ex compagni di viaggio. Il motivo? “Non mi parlano più”. A quanto pare è stato isolato perché qualcuno è stato nominato da lui e non riesce a “distinguere il gioco dalla realtà”.

C’è gente che ora manco mi rivolge la parola solo perché l’ho nominata/dato bacio di giuda (insomma quelle robe lì da reality)… Non sanno manco distinguere il gioco dalla realtà. MA JATEVENN!😂 — Gian Maria Sainato (@giansainato) June 28, 2023

Chi potrebbe essere il destinatario della frecciatina?

I fan del blogger sono convinti che le parole del loro beniamino siano rivolte a Marco Mazzoli, visto che è a lui che il modello ha dato il bacio di Giuda durante L’Isola dei Famosi. Ovviamente sono solo supposizioni.

Quello che si capisce dai tweet e dagli altri interventi social è che il ritorno in Italia non è stato dei più felici per Gian Maria Sainato, visto che è stato lasciato dalla fidanzata ed è stato isolato dal resto dei naufraghi.