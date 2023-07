“Pensavo di costruire qualcosa”: l’addio è definitivo | É finita dopo il GF

É finita dopo il GF e ormai l’addio è definitivo: ecco quale coppia non ha resistito dopo il reality show!

Il Grande Fratello Vip è uno dei programmi televisivi più amati e seguiti dal pubblico italiano. Oltre all’intrattenimento e alle dinamiche che lo contraddistinguono, infatti, il reality offre spesso la possibilità ai suoi concorrenti di raccontare le loro storie personali.

Quando un personaggio pubblico decide di partecipare al Grande Fratello Vip, lo fa spesso con l’obiettivo di riscattarsi e riscoprirsi come individuo. L’esperienza all’interno della Casa di Cinecittà è un percorso di crescita personale, durante il quale vengono messi alla prova sia emotivamente che psicologicamente.

Spesso, tra i concorrenti, si verificano incontri e riavvicinamenti inaspettati, che portano a un ritorno di fiamma tra ex partner. Questo crea una situazione unica e carica di tensione emotiva, in cui il passato e il presente si intrecciano in modo imprevedibile. Un esempio? Ultima in ordine cronologico è la coppia Luca Onestini e Ivana Mrazova.

La convivenza e il ritorno di fiamma tra ex partner al Grande Fratello Vip rappresentano un elemento intrigante e carico di emozioni all’interno del reality show. Mentre gli ex partner si trovano a vivere sotto lo stesso tetto, devono affrontare sfide emotive e prendere decisioni che possono influenzare il loro percorso nel programma. Il GF diventa così uno spazio in cui le storie personali si intrecciano e si rivelano in modo sorprendente, suscitando l’interesse e l’empatia del pubblico.

L’addio tra i due è definitivo: di chi si tratta?

“Pensavo di costruire qualcosa di solido” e invece tutto si è sgretolato. È questo quello che ha confessato Matteo Diamante sui social, infrangendo i sogni di chi credeva ancora in una storia tra lui e la sua Nikita.

Non ci sono terzi incomodi, tradimenti o passi falsi. La verità è che i due sono “connessi”, cioè si capiscono con il sorriso e lo sguardo, ma ormai sono cambiati in modo diverso in questi due anni. Il bene resta, ma probabilmente è “solo il momento sbagliato”.

I due ex fidanzati rimarranno amici?

Matteo Diamante e Nikita Pelizon hanno vissuto una storia d’amore travolgente fatta di passione e vari tira e molla ma, nonostante tutto, sono riusciti a restare “connessi”. Tuttavia la loro non è e non sarà mai “una semplice amicizia”.

Boh può essere annoverato nei comunicati di rottura anche se non stavano insieme? La scritta nera su sfondo bianco può bastare per rientrare nei parametri? pic.twitter.com/R57SNe3Vz3 — Paola. (@Iperborea_) June 29, 2023

“C’è chimica, attrazione, tanto bene, rimarrà un rapporto speciale. Non la chiamerei amicizia perché io e lei non saremo mai quel genere di amici, però qualcosa di bello rimane. Ormai è così da 7 anni, siamo abituati”, ha spiegato sui social l’ex gieffino.