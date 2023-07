“Irriconoscibile”: Cristiano Malgioglio esagera | Cosa gli è successo

Cristiano Malgioglio esagera ed è “irriconoscibile”: cosa è successo al cantante di origini siciliane?

Cristiano Malgioglio, un nome che risuona nell’industria musicale italiana da decenni, è un artista unico e inimitabile. Con il suo stile eccentrico, la sua personalità travolgente e la sua straordinaria voce, Malgioglio ha conquistato il cuore di milioni di fan in tutto il paese.

La carriera di Malgioglio è decollata negli anni ’70 quando, dopo un periodo a Genova, si è trasferito a Milano per cercare fortuna nel mondo della musica. È in questi anni che scrive Ciao cara come stai? per Iva Zanicchi che permette alla cantante di vincere il Festival di Sanremo.

Da quel momento in poi, Malgioglio si è affermato come autore di successo, scrivendo brani per molti artisti di spicco dell’epoca, tra cui Mina, Patty Pravo, Mia Martini, Rita Pavone, Orietta Berti e Ornella Vanoni. Inoltre ha pubblicato singoli e album che hanno fatto la storia della musica italiana.

Ma non è solo la musica che ha reso Malgioglio un’icona. La sua personalità eccentrica e il suo stile unico hanno catturato l’attenzione del pubblico. Con i suoi abiti stravaganti, il ciuffo bianco e gli occhiali appariscenti, è diventato un’icona della moda e un punto di riferimento per molti giovani artisti.

Cristiano Malgioglio esagera: cosa ha fatto?

Cristiano Malgioglio sembra “irriconoscibile” nella foto social postata su Instagram Stories: outfit semplice e total black, cappello, mascherina e occhiali da sole. L’obiettivo di mantenere la privacy sembra raggiunto (o quasi).

Il cantante è noto per l’abbigliamento stravagante e i modi eclettici che ormai fanno parte di lui ma, anche quando è lontano dai riflettori preferisce mantenere un basso profilo. Tuttavia non perde le sue peculiarità. Il dettaglio fluo sulla spalla sinistra ne è un esempio.

La notizia bufala sulla morte di Malgioglio

Le bufale su Internet sono purtroppo diventate una triste realtà e questa volta è toccato a Cristiano Malgioglio essere coinvolto in una falsa notizia che riguarda la sua morte. In queste ultime ore è facile imbattersi in un titolo fuorviante che lascia intendere che il cantante sia improvvisamente scomparso, creando un senso di addio improvviso.

Fortunatamente, Cristiano Malgioglio è vivo e vegeto, continuando a diffondere la sua musica e ad intrattenere il pubblico con la sua straordinaria personalità. È un artista amato e apprezzato, e possiamo rallegrarci del fatto che le voci sulla sua morte siano soltanto una triste bufala.