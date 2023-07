“Si amano”: Rudy Zerbi confessa tutto | Lo scatto è sconvolgente

Rudy Zerbi confessa tutto e pubblica uno scatto sconvolgente: cosa hanno scoperto i fan?

Rudy Zerbi, noto produttore discografico e coach del talent Amici di Maria De Filippi, è una delle figure più conosciute del panorama musicale italiano dal grande pubblico. Dietro la sua immagine di esperto e severo giudice si celano segreti che potrebbero sorprendere molti fan.

Rodolfo, meglio conosciuto come Rudy Zerbi, ha alle spalle una storia familiare segnata da una serie di rivelazioni e connessioni che hanno avuto un impatto significativo sulla sua vita. Sua madre, Luciana Coi, rimase incinta del presentatore televisivo Davide Mengacci, ma alla nascita del bambino, Mengacci non riconobbe la sua paternità. È cresciuto con Roberto Zerbi, il nuovo compagno della madre che decise di adottarlo e di dargli il proprio cognome. Quindi, Rudy è stato all’oscuro dell’identità del suo vero padre.

La sua vita è cambiata ancora quando sua madre conobbe e sposò Giorgio Ciana, il suo terzo compagno e crebbe insieme ai suoi fratelli Stefano (Zerbi) e Piergiorgio (Ciana). È stato soltanto intorno ai trent’anni che è venuto a conoscenza dell’identità del suo vero padre in seguito alla confessione della madre (che temeva di non sopravvivere a un tumore).

La vita sentimentale di Rudy Zerbi ha avuto altrettante sfaccettature. Il suo primo matrimonio è stato con Simona, da cui ha avuto due figli, Tommaso e Luca. Successivamente, si è sposato con l’attrice Carlotta Miti, da cui è nato il figlio Edoardo. Alla fine di questa relazione, Rudy si è legato all’architetta Maria Soledad, che è già madre di altri due figli e insieme alla quale dà il benvenuto a Leo. I due si sono separati qualche anno fa.

Rudy Zerbi confessa tutto: ecco la rivelazione sconvolgente

Rudy Zerbi è uno dei nomi più conosciuti in ambito discografico dal grande pubblico grazie al suo ruolo di prof. canto ad Amici. Durante la sua carriera radiofonica, manageriale e televisiva, infatti, ha scoperto e aiutato molti talenti mantenendo con loro un rapporto nel tempo. È il caso di Annalisa.

“In giro è uscita la notizia che lei sposa lui che sposa lei ma nessuno ha confermato ufficialmente e neanche io confermo la cosa. Quello che è certo è che ci sono due persone che si amano”, ha detto il professore di Amici prima che partecipasse alle nozze blindate insieme a Maria De Filippi.

Perché era al matrimonio di Annalisa?

Annalisa Scarrone ha sposato Francesco Muglia in una cerimonia blindata (arrivata anche un po’ a sorpresa), ma alle nozze non sono mancati anche molti vip. Tra questi c’erano per l’appunto Maria De Filippi e Rudy Zerbi.

Maria De Filippi è la padrona di casa del talent che ha reso Annalisa la cantante poliedrica che tutti conosciamo mentre Rudy Zerbi è stato il suo coach di canto durante la decima edizione di Amici e l’ha aiutata sia ad arrivare in finale che a classificarsi seconda nella categoria canto.