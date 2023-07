Disavventura per Tommaso Zorzi: “Un passante ha ritrovato il mio telefono” | Quello che succede dopo é incredibile

Disavventura per Tommaso Zorzi: ha perso il telefono. Quello che è successo dopo è incredibile!

Tommaso Zorzi, il carismatico vincitore del Grande Fratello Vip, è noto per la sua personalità eclettica e il suo spirito vivace. Le sue reazioni non sono mai né convenzionali né prevedibili, come abbiamo avuto modo di vedere nella Casa di Cinecittà.

Ha conquistato la fama a livello mediatico grazie al docu-reality Riccanza trasmesso su MTV e da allora ha continuato a intraprendere una serie di avventure televisive, diventando una figura popolare nel mondo dello spettacolo.

Dalla sua partecipazione a Pechino Express nel 2018 alla vittoria al Grande Fratello Vip nel 2020-2021, Zorzi ha sempre fatto emergere la sua personalità spigliata, conquistando il cuore del pubblico. Anche con il Punto Z e Drag Race Italia non si è smentito.

La sua determinazione nel superare le sfide e la sua volontà di trarre insegnamenti dalle esperienze difficili lo rendono un punto di riferimento per coloro che cercano ispirazione per affrontare le proprie battaglie personali.

Disavventura per Tommaso Zorzi: ecco cosa è successo

Disavventura per Tommaso Zorzi. L’ex gieffino aveva messo il telefono nella tasca posteriore mentre era in moto e non si è accorto di aver perso il cellulare. Ormai lo dava per smarrito o al più completamente distrutto.

“Un passante ha ritrovato il mio telefono”, ha raccontato su Instagram il conduttore di Drag Race Italia. Per fortuna il contatto di emergenza e i social hanno permesso a chi l’ha trovato di riportare il cellulare al suo proprietario. La cosa incredibile è che il suo “salvatore” lo ha invitato alla propria festa di laurea.

Chi è il suo “salvatore”?

La persona che ha trovato il prezioso cellulare di Tommaso Zorzi e lo ha restituito al legittimo proprietario è l’utente Instagram Goldreick, nickname di Nicola Maggi. È lui è che ha dato vita a una vera e propria “task force” di ricerca.

Goldreick non è proprio uno sconosciuto. Con all’attivo oltre settemila follower, Nicola Maggi è un cantautore, art director e regista che ha lanciato da pochissimo il suo primo album, Smettere di star male.