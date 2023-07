Hai mai visto la casa di Sabrina Ferilli? Ha una super vista: ecco dove vive l’attrice!

Bella, simpatica e talentuosa: Sabrina Ferilli è un nome che evoca eleganza e talento nel cinema italiano. Questa affascinante attrice romana ha saputo conquistare il pubblico con la sua sensualità e la sua presenza magnetica.

Sabrina Ferilli ha iniziato la sua carriera con qualche comparsata, da Caramelle da uno sconosciuto a Diario di un vizio, ma conquista l’attenzione del pubblico (e degli addetti ai lavori) con il film La vita è bella del 1994.

Da quel momento in poi si è distinta per le sue interpretazioni autentiche e coinvolgenti e la sua versatilità che le ha permesso di spaziare tra diversi generi e ruoli, dimostrando una gamma di emozioni e abilità attoriali che hanno affascinato il pubblico.

Non solo teatro, cinema e televisione. Sabrina Ferilli ha dimostrato un certo talento anche nel ruolo di conduttrice quando è salita sul palco dell’Ariston insieme a Pippo Baudo e Valeria Mazza in occasione del Festival di Sanremo.

Hai mai visto la casa di Sabrina Ferilli?

Sabrina Ferilli è una delle attrici più amate del cinema e della televisione e ha scelto di fare di Roma la sua casa. Nel cuore della Capitale, nel quartiere di Prati, si trova il suo meraviglioso attico con una vista mozzafiato su alcuni dei monumenti più importanti della città.

La casa romana di Sabrina Ferilli è un’abitazione elegante e accogliente: i pavimenti in parquet conferiscono un tocco di raffinatezza mentre i quadri aggiungono personalità all’ambiente. Gli arredi dal gusto classico, con mobili in legno e poltrone di velluto, creano un’atmosfera calda e invitante. Ma l’elemento più suggestivo della casa dell’attrice è il terrazzo panoramico che offre una vista ampia e spettacolare su Roma, arricchita da una grande quantità di verde decorativo.

Sabrina Ferilli e la sua Roma

È proprio con la città eterna che Sabrina Ferilli ammette di avere un rapporto particolare, così speciale da dedicarle addirittura il libro Io e Roma. Realizzato con Alessandra Mammì, è un viaggio fotografico che si muove tra il passato e il presente per raccontare le meraviglie e le contraddizioni della città attraverso gli occhi dell’attrice.

Nonostante la sua carriera l’abbia portata ad attraversare il Paese per motivi di lavoro, Sabrina Ferilli non ha mai abbandonato Roma. Ha girato numerosi film e fiction nella sua città natale e non ha mai considerato l’idea di trasferirsi altrove. L’attrice è innamorata della città eterna perché incarna una combinazione affascinante di storia, presente e futuro.