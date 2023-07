Isola dei Famosi, disastro totale al rientro in Italia: “Ricoverata”

Isola dei Famosi, c’è stato un disastro totale al rientro in Italia: cosa è successo all’ex naufraga?

L’Isola dei Famosi mette alla prova la resistenza fisica e mentale dei suoi concorrenti con prove estreme, stenti quotidiani e fame. I naufraghi tornano in Italia cambiati sia a livello fisico che sotto il profilo psicologico.

Il survivor show è famoso per le sue prove estenuanti che mettono alla prova la forza, l’agilità e la resistenza dei naufraghi. Dagli ostacoli nel fango alle prove di equilibrio sulle travi sospese, i concorrenti si trovano costantemente impegnati in sfide fisiche che richiedono un grande sforzo.

Vivere questa esperienza in Honduras significa affrontare un ambiente ostile con le condizioni meteorologiche avverse, il caldo torrido e l’umidità opprimente. La mancanza di comfort basilari come un letto, un riparo adeguato e un bagno convenzionale diventa la nuova realtà per i concorrenti.

La fame diventa un compagno costante per i naufraghi. Le limitate risorse alimentari disponibili li costringono a una dieta estremamente ridotta e basata principalmente su riso e fagioli. La scarsità di cibo, combinata con l’intensa attività fisica, porta i concorrenti a un costante stato di fame e debolezza. La lotta quotidiana per trovare cibo diventa una priorità assoluta e il desiderio di un pasto sostanzioso diventa un pensiero costante nella mente dei naufraghi.

Isola dei Famosi, disastro totale per un’ex naufraga: ecco cosa è successo

Dolori, febbre alta, nausea e vomito. È una notte di paura quella che ha vissuto Marina Fiordaliso tra il 30 giugno e l’1 luglio, almeno fino a quando non è stata “ricoverata” e sottoposta a un intervento d’urgenza per una peritonite, un’infiammazione batterica che colpisce la cavità addominale spesso causata dalla perforazione interna del tratto gastrointestinale.

È stata la cantante di Non voglio mica la luna a condividere la notizia con i suoi fan attraverso un post su Instagram, nel quale ha pubblicato una foto che la ritrae poco dopo l’intervento accompagnata dalla didascalia ironica “Essere operata d’urgenza stanotte per una peritonite? Fatto. Non facciamoci mancare nulla. L’importante è che sto bene ora. Non preoccupatevi, tanto torno presto… peggio per voi. Comunque, alla mia età le peritoniti sono poche le fanno i giovani”.

Cosa accadrà ai concerti in programma?

Le date del tour di Marina Fiordaliso in tutta Italia sono in forse a causa della peritonite che l’ha portata in ospedale. Se saranno cancellati o meno dipende dalla pronta ripresa della cantautrice.

Considerando lo scatto post operatorio e la didascalia ironica, sembra che ci siano ottime prospettive per la sua pronta guarigione e per la ripresa dei suoi impegni da dove li aveva lasciati.