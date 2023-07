“Non sono mai stata fidanzata”: Nikita Pelizon esplode | Il video lascia stupefatti [VIDEO]

Nikita Pelizon rompe il silenzio ed esplode sui social puntando il dito contro il gossip: cosa ha detto l’ex gieffina?

L’ultima edizione del Grande Fratello Vip 2023 ha visto l’ingresso di una concorrente eclettica e piena di personalità: Nikita Pelizon. Con la sua naturale autenticità e il suo stile unico, Nikita ha catturato l’attenzione del pubblico ed è salita sul podio.

Sin dalle prime batture, Nikita ha dimostrato un coraggio straordinario nel mostrare chi realmente è, senza filtri o compromessi. Ha affrontato situazioni complesse con una sincerità disarmante, senza nascondere le sue emozioni e le sue opinioni.

Nikita ha affrontato molte sfide all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, tra critiche e giudizi negativi, dimostrando una forza interiore notevole nel restare fedele a se stessa nonostante tutto.

Il suo percorso al GF VIP è stato un’opportunità di crescita personale significativa. Ha affrontato le sue debolezze, ha imparato a gestire conflitti e ha dimostrato una maggiore maturità nel prendere decisioni importanti.

Nikita Pelizon esplode sui social: cosa ha detto?

Dopo i gossip e le dichiarazioni social di Matteo Diamante, Nikita Pelizon ha deciso di rompere il silenzio e chiarire una volta per tutte la propria situazione: “Non sono mai stata fidanzata”.

La modella ha spiegato di aver provato a costruire un rapporto maturo con l’ex mantenendo le loro libertà, salvo poi fallire. Ha deciso di guardare al futuro, ma sottolinea di provare ancora un gran bene per lui e di voler mantenere il massimo rispetto.

Trucco meraviglioso 😍@Uraganonikita ha detto la sua su Matteo. L’importante è il rispetto e Buona Vita ad entrambi

🥰🥰🥰#nikiters pic.twitter.com/uRkbI0txQP — Ines Giochi❤️‍🔥☀️❤️‍🔥 (@InesGiochi) July 3, 2023

Le dichiarazioni dell’ex

Nelle ultime settimane, Matteo Diamante ha utilizzato Instagram per mettere in chiaro la natura del suo rapporto con Nikita. Pur avendo fatto di tutto per costruire una relazione, i due si sono allontanati definitivamente.

Nonostante una forte attrazione e una connessione speciale, infatti, le loro visioni diverse hanno reso impossibile un legame duraturo. A quanto pare Matteo desiderava una relazione stabile e impegnata mentre Nikita sembrava non essere interessata a un legame con sovrastrutture. Ora, resta da vedere cosa riserverà il destino per loro.