Francesco Totti e Ilary Blasi, nuovo round| Il mistero dei Rolex si infittisce

Il mistero dei Rolex si infittisce e la “guerra” Totti-Blasi prosegue: ecco cosa sta succedendo!

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi ha scosso l’opinione pubblica da oltre un anno, lasciando tutti sconcertati e amareggiati. La coppia d’oro non esiste più e i due hanno ritrovato la serenità con i loro rispettivi compagni.

Nel corso degli ultimi mesi, tra botta e risposta, i due hanno intrapreso il percorso del divorzio, cercando di trovare soluzioni che tutelino il benessere dei loro figli e affrontando le questioni rimaste in sospeso.

Fino ad ora, è stato stabilito il mantenimento dei tre figli, Chanel, Cristian e Isabel, mentre Ilary Blasi ha ottenuto la proprietà della lussuosa villa situata all’Eur.

Tuttavia, la disputa sui beni materiali dell’ex coppia d’oro, tra cui gli orologi Rolex e gli altri oggetti di valore, continua a essere un punto cruciale da risolvere.

Totti-Blasi e il mistero dei Rolex: ecco cosa è successo

La “saga” dei Rolex continua: il giudice Francesco Fettoni ha deciso l’affidamento condiviso dei tanto contesi orologi. In pratica potranno usarli in condivisione. Tuttavia, così come denunciato dalla conduttrice de L’Isola dei Famosi, sembra che manchino all’appello alcuni Rolex ed altri accessori.

Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, Ilary Blasi avrebbe dovuto rimettere gli orologi nella cassetta di sicurezza in comune con l’ex marito in attesa della decisione del tribunale, ma ne avrebbe portati 2 o 3 orologi dichiarando di avere soltanto quelli.

Quali sono i Rolex scomparsi?

Tramite una memoria presentata in tribunale, Ilary Blasi ha dichiarato di avere soltanto2 o forse 3 dei lussuosi orologi, rimarcando di non avere nulla a che fare con gli altri Rolex e oggetti mancanti.

Quali sono i Rolex scomparsi? Tra i preziosi orologi scomparsi ci sarebbe un Daytona Rainbow dal valore da capogiro: circa 1 milione di euro. All’appello mancherebbero anche alcune borse griffate e altri gioielli.